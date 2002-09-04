Deutsche Telekom begrüßt Entscheidung des Bundeskartellamtes

Errichtung des Lkw-Maut-Systems kann innerhalb eines Jahres erfolgen Die Deutsche Telekom hat alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, um nach dem endgültigen Zuschlag durch das Bundesverkehrsministerium unverzüglich mit der Errichtung des Lkw-Mautsystems zu beginnen. "Wir begrüßen die heutige Entscheidung des Bundeskartellamtes, den Nachprüfungsantrag eines unterlegenen Anbieters zurückzuweisen.", sagte Bodo Frahm, Projektverantwortlicher Lkw-Maut der Deutschen Telekom. "Das Projekt ist nicht nur von nationaler, sondern auch von europaweiter Bedeutung. Die Deutsche Telekom bringt in das Konsortium Toll Collect ihr einmaliges Know-how bei der Realisierung nationaler und internationaler Großprojekte der Informations- und Telekommunikationstechnik ein."

An Toll Collect sind die DaimlerChrysler Services AG, die Deutsche Telekom und der französische Autobahnbetreiber Cofiroute beteiligt. Bereits ein Jahr nach dem Vertragsabschluss soll dem Bundesverkehrsministerium ein Lkw-Maut-System flächendeckend zur Verfügung gestellt werden, das weltweit richtungsweisend ist. Experten gehen aktuell allein in Deutschland von 150 Millionen Lkw-Fahrten mit einem Verkehrsvolumen in Höhe von 27 Milliarden Kilometern aus.