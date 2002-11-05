Deutsche Telekom AG verkauft Minderheitsanteil an Mobilfunkgesellschaft UMC in der Ukraine

Führende Mobilfunkgesellschaft in Osteuropa, MTS, übernimmt 16,3 Prozent für 55 Millionen Dollar Die Deutsche Telekom hat heute in Kiew Verträge zum Verkauf ihrer 16,3%igen Beteiligung an der Mobilfunkgesellschaft Ukrainian Mobile Communications (UMC) unterzeichnet. Die Verträge sehen den Verkauf an die führende Mobilfunkgesellschaft in Osteuropa, OJSC Mobile Telesystems MTS, vor. Der Verkauf der Beteiligung unterliegt einer Reihe von Bedingungen, u.a. der Zustimmung der Aktionärsversammlung der MTS sowie der entsprechenden ukrainischen Behörden. Der Erlös von US$ 55 Millionen dient dem Schuldenabbau der Deutschen Telekom.

Die Deutsche Telekom ist seit 1992 an UMC beteiligt. UMC ist eine der führenden ukrainischen Mobilfunkgesellschaften mit über 1,5 Mio. Kunden am Ende des dritten Quartals 2002 und betreibt Netze u.a. in den Standards GSM 900 sowie GSM 1800.

Neben der Deutschen Telekom verkaufen die holländische KPN und ukrainische Ukrtelecom Anteile von 16,3% sowie 25% an MTS. Zusätzlich hat MTS mit der dänischen TDC sowie mit Ukrtelecom Optionsverträge zum Erwerb der restlichen 42,3% geschlossen. An MTS, dem mit über 5,5 Millionen Kunden größten Mobilfunkbetreiber in Osteuropa, ist die Deutsche Telekom über T-Mobile International AG mit 40,1 % beteiligt. Damit bleibt die Deutsche Telekom über MTS auch weiterhin dem ukrainischen Telekommunikationsmarkt verbunden.