Deutsche Telekom strukturiert den Konzernvorstand neu - Fokus liegt auf der operativen Stärkung der vier Divisionen - Dr. Karl-Gerhard Eick wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender - René Obermann

Die Deutsche Telekom strukturiert den Konzernvorstand um: Künftig werden die vier Divisionen T-Com, T-Mobile, T-Systems und T-Online stärker im Konzernvorstand abgebildet. Einem entsprechenden Vorschlag des neuen Vorstandsvorsitzenden Kai-Uwe Ricke hat der Aufsichtsrat am Donnerstag zugestimmt. Ziel ist eine direkte Einbindung der Divisionen in den Konzernvorstand. Gleichzeitig wird die Anzahl der Vorstandsmitglieder reduziert.

"Mit der neuen Vorstandsstruktur erhalten die vier Divisionen mehr Verantwortung und Entscheidungsbefugnis, bei gleichzeitiger verstärkter Einbindung in die Konzernziele. Dabei orientieren wir uns eng an den Anforderungen des Marktes. Unsere operativen Stärken müssen gezielt weiter ausgebaut und die Verbindlichkeiten des Konzerns deutlich reduziert werden", sagte Vorstandsvorsitzender Kai-Uwe Ricke.

Dr. Karl-Gerhard Eick wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Er verantwortet neben Controlling, Corporate Finance, Investor Relations und dem Billingservice zukünftig auch den Einkauf, M&A, Recht sowie die Beteiligungsverwaltung. Dr. Heinz Klinkhammer leitet weiterhin den Vorstandsbereich Personal und ist damit auch verantwortlich für die Personalstrategie und die Personal-Service-Agentur. Er übernimmt neu die Bereiche Konzernorganisation und Umweltschutz.

Josef Brauner wird als Vorsitzender des Bereichsvorstandes der T-Com die Interessen des Festnetzes im Konzern vertreten und im Konzernvorstand bis auf weiteres auch für die T-Systems zuständig sein. Christian A. Hufnagl bleibt Vorsitzender der Geschäftsführung T-Systems. Neuer Konzernvorstand T-Mobile wird René Obermann. Obermann war bisher Europachef von T-Mobile. Er verantwortet zukünftig im Konzernvorstand das gesamte Mobilfunkgeschäft und soll gleichzeitig Vorstandsvorsitzender von T-Mobile werden. Der Vorstandsvorsitzende von T-Online, Thomas Holtrop, gehört künftig ebenfalls dem Konzernvorstand an.

Die Bereiche Konzernstrategie und -entwicklung, Führungskräfte, Regulierung, Revision, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Markenmanagement sind zukünftig direkt an den Vorstandsvorsitzenden angebunden.

Jeffrey Hedberg, bisher zuständig für den Vorstandsbereich International, wird zum Jahresende aus dem Vorstand der Deutschen Telekom ausscheiden. Hedberg hat die internationale Positionierung der Deutschen Telekom besonders im Mobilfunkbereich und in Osteuropa vorangetrieben. Er wird zukünftig die Deutsche Telekom USA leiten und übernimmt die Funktion des Vice Chairman T-Mobile USA.

Dr. Max Hirschberger, der als Vorstand des Ressorts Corporate Affairs die Bereiche Recht, Strategie, Revision und Organisation verantwortete, verlässt das Unternehmen. Der promovierte Jurist hatte in den vergangenen Jahren maßgeblich die strategische Ausrichtung des Konzerns Deutsche Telekom geprägt. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung der Vier-Säulen-Strategie und die Gestaltung des Beteiligungsportfolios des Unternehmens.

Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Vorstandes der Deutschen Telekom werden im Jahresabschluss für das Jahr 2002 Rückstellungen für die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen von rund 25 Mill. Euro enthalten sein. Sie betreffen insgesamt die vier in diesem Jahr ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder, einschließlich Dr. Ron Sommer, der bereits im Juli zurückgetreten war.

Kai-Uwe Ricke dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern, die in einer ereignisreichen Zeit engagiert wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung des Konzerns Deutsche Telekom geleistet haben. Zugleich betonte Ricke die Bedeutung der neuen Organisation.

"Mit der nun erfolgten konsequenten Neustrukturierung des Vorstands setzen wir ein klares Zeichen für einen Neubeginn hin zu mehr Marktnähe und mehr Verantwortung der Divisionen".

Neue Geschäftsverteilung im Konzernvorstand Deutsche Telekom: Vorstandsvorsitzender

- Konzernstrategie und -entwicklung

- Führungskräfte

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Markenmanagement

- Regulierung

- Revision

Vorstandsmitglied T-Com

- T-Com

- Festnetz

Vorstandsmitglied T-Mobile

- T-Mobile

- Mobilfunknetz

Vorstandsmitglied T-Online

- T-Online

Vorstandsmitglied T-Systems

- T-Systems

Vorstandsmitglied Finanzen

- Controlling

- Treasury und internationale Finanzierungen

- M&A und Corporate Finance

- Bilanzen und Steuern

- Investor Relations

- Recht mit Beteiligungsverwaltung

- Einkauf

- Billing

Vorstandsmitglied Personal

- Personalstrategie

- Personalmanagement

- Personalentwicklung

- Personal-Service-Agentur

- Arbeitsdirektor

- Konzernorganisation

- Shared Services

- Umweltschutz