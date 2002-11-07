Langjähriger Kommunikationschef verläßt die Deutsche Telekom

Jürgen Kindervater künftig selbständiger Kommunikationsberater Jürgen Kindervater (57) wird zum Jahresende aus der Deutsche Telekom ausscheiden und sich als Kommunikationsberater selbständig machen. Als Unternehmensberater in Sachen Kommunikation steht er ab 2003 nun auch anderen Unternehmen mit seinen Erfahrungen im Bereich Markenführung, Content und Sportmarketing zur Verfügung. Dem Unternehmen wird er auch künftig von Bernried/Bayern aus als Sonderbeauftragter für den Gesamtbereich des Konzernsponsorings für Josef Brauner, Vorstand T-Com und T-System, tätig sein und damit unter anderem das Projekt Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, das Radsportengagement und das Basketballsponsoring betreuen.

Jürgen Kindervater war fast 13 Jahre als Zentralbereichsleiter zunächst unter dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Helmut Ricke, dann später unter Ron Sommer für die gesamte Konzernkommunikation in den Bereichen Pressearbeit, Corporate Identity und Werbung der Deutschen Telekom verantwortlich. In diese Zeit fiel unter anderem der Aufbau und die konsequente Durchsetzung der gesamten Markenstrategie, insbesondere die Wandlung der alten Postmarke zum neuen Auftritt der Deutschen Telekom und des Corporate Designs des Konzerns. Darüber hinaus positionierte Kindervater die Deutsche Telekom als einen der erfolgreichsten Sponsoren (u.a. Team Telekom, das Engagement beim Deutschen Fußball-Bund und zuletzt Bayern München) und steuerte die komplette Kommunikationsstrategie der Börsengänge der Deutschen Telekom und T-Online.