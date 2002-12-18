Neuer Vorstand der Deutschen Telekom ist komplett

Konrad F. Reiss wird im Telekom-Vorstand T-Systems verantworten - Wechsel auch in der Geschäftsführung von T-Systems International Die Deutsche Telekom AG schließt die Neustrukturierung ihres Vorstandes ab. Künftig soll Konrad F. Reiss den Bereich T-Systems verantworten. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom hat nach Konsultation mit dem Präsidialausschuss der T-Systems International GmbH beschlossen, die entsprechende Bestellung dem Aufsichtsrat der Telekom vorzuschlagen. Reiss soll zugleich Vorsitzender der Geschäftsführung der T-Systems International werden. Er wird damit die Nachfolge von Christian A. Hufnagl antreten.

"Konrad Reiss ist ein exzellenter Kenner des Systemlösungsgeschäfts im IT- und Telekommunikationssektor. Mit ihm gewinnt der neue Vorstand seine volle Schlagkraft mit Blick auf die verstärkte Verlagerung von Verantwortung in die vier Säulen", sagte Kai-Uwe Ricke, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. Zugleich dankte Ricke Hufnagl für seinen engagierten Einsatz in den vergangenen Jahren. Hufnagl werde dem Konzern in anderer Funktion weiter zur Verfügung stehen und als Beauftragter des Vorstandes einen Kunden-Beirat aufbauen und führen.

Vor der Gründung von BlueChipsBusiness Laboratories hatte Reiss den Vorsitz der Geschäftsführung der debis Systemhaus inne und war im Vorstand der debis AG. Zuvor war der 44jährige in verschiedenen Managementpositionen für Cap Gemini tätig. Der Diplomkaufmann begann seine berufliche Karriere im Marketing und Management Consulting.

Die Aufsichtsräte der Deutschen Telekom und der T-Systems International werden sich voraussichtlich im Januar mit den entsprechenden Bestellungen befassen.