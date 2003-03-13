Deutsche Telekom schließt Verkauf der Kabel-TV-Aktivitäten ab

Sechs Regionen und zentrale Einheiten gehen an Konsortium über Die Deutsche Telekom hat den Verkauf der ihr verbliebenen sechs Kabel-TV-Regionen abgeschlossen. Der Geschäftsübergang an das Konsortium Apax, Goldman Sachs Capital Partners und Providence Equity ist heute erfolgt. Der Kaufpreis in Höhe von 1,725 Mrd. Euro wurde in bar geleistet und wird zum Schuldenabbau eingesetzt.

Der Verkauf betrifft die der Deutschen Telekom verbliebenen Kabelaktivitäten in den Regionen Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen/Bremen, Berlin/Brandenburg, Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen, Rheinland-Pfalz/Saarland und Bayern sowie die dazugehörigen zentralen Einheiten. Das Konsortium hat das Kabel-TV-Netz, die bestehenden Kundenbeziehungen und die rund 2.500 in den veräußerten Gesellschaften beschäftigten Mitarbeiter übernommen.