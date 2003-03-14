Dr. Klaus Zumwinkel zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom AG gewählt

In der heutigen Aufsichtsratssitzung der Deutschen Telekom AG hat Dr. Hans-Dietrich Winkhaus wie angekündigt den Aufsichtsratsvorsitz niedergelegt. Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat Dr. Klaus Zumwinkel (59) zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

"Das Unternehmen dankt Dr. Winkhaus für sein großes persönliches Engagement. Dr. Winkhaus hat als Vorsitzender des Aufsichtsrates die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet", so Kai Uwe Ricke, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.