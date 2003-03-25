T-Mobile International AG in AG & Co. KG umgewandelt

Die T-Mobile International AG wurde mit Eintragung in das Handelsregister am 18.März 2003 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt (Formwechsel). Die Komplementärfunktion als geschäftsführende Gesellschafterin übernimmt die T-Mobile International Management AG, vertreten durch die bisherigen Vorstände der jetzt umgewandelten TMO AG. Kommanditistin ist die T-Mobile International Holding GmbH. Beide Gesellschaften sind 100prozentige Konzernunternehmen der Deutschen Telekom. Durch den Formwechsel ergeben sich keine Auswirkung auf bestehende (auch Arbeits-) Rechtsverhältnisse. Auch schränkt die neue gesellschaftsrechtliche Struktur die Handlungsfähigkeit der Deutschen Telekom im Hinblick auf einen möglichen Börsengang der T-Mobile nicht ein.