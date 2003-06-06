Deutsche Telekom nimmt Angebot zur Abgabe ihres Anteils an malaysischem Mobilfunkanbieter Celcom an

Erlös von US$ 115 Mio in bar erwartet. Weiterer Beitrag zum Schuldenabbau Die Deutsche Telekom hat ein Angebot (Mandatory General Offer) der Telekom Malaysia (TM) zur Abgabe ihres 6-prozentigen Aktienpakets am malaysischen Mobilfunkbetreiber Celcom angenommen. Darüber wurde heute die Börsenaufsicht in Kuala Lumpur informiert. Bei einem Angebotspreis von MYR 2.75 je Aktie erwartet die Deutsche Telekom für die von der DeTeAsia Holding GmbH gehaltenen rund 158 Mio Aktien einen Gesamterlös von umgerechnet rund US$ 115 Mio. Der Erlös wird zum weiteren Schuldenabbau der Deutschen Telekom verwandt werden.

Das von der Deutschen Telekom unter den Regeln der Internationalen Handelskammer in Paris eingeleitete Schiedsgerichtsverfahren bleibt von der Annahme des Angebots unberührt. Damit verfolgt die Deutsche Telekom weiter ihr Ziel, die mit Celcom vertraglich vereinbarten MYR 7.0 pro Celcom Aktie zu erhalten.