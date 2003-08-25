Deutsche Telekom bietet 1 Milliarde Euro für Erhöhung der Beteiligung an polnischer PTC

Abrundung der europäischen Mobilfunk-Position - Entschuldungsziele der Telekom unverändert - Transaktion steigert Ertragskraft des Konzerns

Die Deutsche Telekom hat heute mit den Partnern Elektrim S.A. und Vivendi Universal S.A. Gespräche über die Aufstockung der Beteiligung an dem polnischen Mobilfunkunternehmen Polska Telefonya Cyfrowa Sp.zo.o. (PTC) geführt. Im Zuge dieser Gespräche wurde den Partnern ein Bar-Angebot für ihre Beteiligung an PTC von 1,0 Mrd. € vorgelegt. Die Deutsche Telekom hält über ihre Mobilfunk-Tochter T-Mobile zur Zeit 49 Prozent der Anteile an PTC, die beiden Partner haben ihre 51 Prozent des Kapitals in der Elektrim Telekomunikacja (ET) gebündelt.

Mit der angestrebten Aufstockung der Beteiligung an PTC auf 100 Prozent der Anteile will die Deutsche Telekom ihre starke Mobilfunk-Position in Europa abrunden. Die Gespräche mit Elektrim und Vivendi sind daher Ausdruck der Entscheidung, das bereits bestehende Engagement auszubauen, um dem Konzern über PTC vollständigen Zugang zum Wachstumspotential des polnischen Marktes zu sichern. Hierdurch wird ein Beitrag zum profitablen Wachstum des Konzerns geleistet. Das polnische Mobilfunkunternehmen arbeitet sowohl operativ als auch nach Steuern profitabel. Die Aufstockung der Beteiligung würde somit die Ertragskraft des Konzerns weiter steigern und keinen Verwässerungseffekt für das Ergebnis nach sich ziehen.

Die für die Deutsche Telekom gesetzten Entschuldungsziele gelten unverändert. In der Planung der Deutschen Telekom ist vorgesehen, bei Annahme des Angebotes durch die Partner die Zahlung vollständig im Jahr 2004 vorzunehmen.