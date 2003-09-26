Deutsche Telekom beendet Gespräche über Erhöhung der PTC-Beteiligung

Elektrim und Anleihegläubiger des polnischen Unternehmens erreichen keine Einigung über die Transaktion Die Deutsche Telekom hat die Gespräche über den Erwerb der nicht in ihrem Besitz stehenden 51 Prozent der Anteile an dem polnischen Mobilfunkunternehmen Polska Telefonya Cyfrowa (PTC) beendet. Die Deutsche Telekom und Vivendi Universal hatten eine grundsätzliche Einigung am 14. September 2003 zwischen den beiden Unternehmen sowie der polnischen Elektrim und dem Vertreter ihrer Anleihegläubiger erreicht. Dagegen konnte zwischen Elektrim und ihren Anleihegläubigern keine endgültige Einigung erreicht werden.

Die Deutsche Telekom wird weiter auf Basis der bisherigen Beteiligung bei der sich positiv entwickelnden PTC engagiert bleiben und alle notwendigen Schritte abstimmen, um den unternehmerischen Erfolg des führenden polnischen Mobilfunkanbieters fortzusetzen.