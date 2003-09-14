Grundsatzvereinbarung über das PTC-Angebot der Deutschen Telekom

Die Deutsche Telekom, Vivendi Universal, Elektrim (unter Zustimmung des Vertreters der Anleihe-Eigner im Management der Gesellschaft) sowie Ymer Finance haben heute eine Grundsatzvereinbarung über eine überarbeitete Bar-Offerte von 1,1 Milliarden Euro für die Erhöhung der Beteiligung Deutschen Telekom an der polnischen Polska Telefonya Cyfrowa Sp.zo.o. (PTC) von 49 Prozent auf 100 Prozent abgeschlossen.

Die Beteiligten stimmen darin überein, alle Anstrengungen zu unternehmen, um in gegenseitigem Vertrauen eine endgültige Einigung spätestens bis zum 19. September 2003 zu erreichen.

Der Preis für den Erwerb der Anteile an PTC soll zwischen den Anteilseignern der Elektrim Telekomunikacja (ET) wie folgt aufgeteilt werden: Vivendi Universal 691 Millionen Euro, Elektrim 400 Millionen Euro und Ymer Finance 9 Millionen Euro.

Die Zahlung des Kaufpreises durch die Deutsche Telekom soll zum Closing der Transaktion erfolgen, das für die erste Januar-Woche 2004 vorgesehen ist.

Mit der Erhöhung der Beteiligung an PTC auf 100 Prozent kann die Deutsche Telekom das Unternehmen ab 2004 voll konsolidieren. Das polnische Mobilfunkunternehmen arbeitet sowohl operativ als auch nach Steuern profitabel. Im Jahr 2002 erzielte PTC bei einem Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro ein EBITDA von 535 Millionen Euro und erwirtschaftete einen Gewinn nach Steuern von rund 90 Millionen Euro.

Die Erhöhung der Beteiligung auf 100 Prozent wird damit das EBITDA des Deutsche Telekom-Konzerns weiter steigern. Es wird keinen Verwässerungseffekt für das Ergebnis nach sich ziehen.

Die für die Deutsche Telekom gesetzten Entschuldungsziele gelten unverändert.