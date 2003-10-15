Deutsche Telekom AG verkauft Globe Telecom-Anteile an Ayala Corporation und Singapore Telecom

Einnahmen von 472 Mio. US-Dollar für den Anteil von 24,8% dienen dem Schuldenabbau Die Deutsche Telekom wird ihren Anteil von 24,8% am philippinischen Telekommunikationsbetreiber Globe Telecom an die Ayala Corporation und Singapore Telecom International Pte Ltd verkaufen. Ayala Corporation und Singapore Telecom haben heute der Deutschen Telekom mitgeteilt, dass sie das am 13. Oktober unterbreitete Angebot annehmen. Die Vertragsparteien arbeiten derzeit die endgültigen Details für den Abschluss der Transaktion aus.

Der Gesamterlös für die Deutsche Telekom beträgt 472 Millionen US-Dollar und dient dem Schuldenabbau.