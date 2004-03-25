Josef Brauner legt Vorstandsamt nieder

Da sein Name untrennbar verbunden ist mit der Angelegenheit Maut/Toll Collect, hat sich Herr Josef Brauner entschlossen, sein Amt als Vorstand T-Com der Deutsche Telekom AG zum 30. April 2004 niederzulegen.

"Josef Brauner hat entscheidend zu der Entwicklung der T-Com beigetragen. Mit großem Engagement hat er die Festnetzsparte der Deutschen Telekom neu positioniert", sagte Telekom-Vorstandsvorsitzender Kai-Uwe Ricke.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Josef Brauner für die Verdienste um die Festnetzsparte T-Com. Aufgrund dieser Verdienste und seines umfangreichen Know how's im In- und Ausland hat die Deutsche Telekom AG Herrn Brauner gebeten, dem Konzern künftig als Berater, insbesondere für das T-Com-Auslandsgeschäft zur Verfügung zu stehen. Dieses Angebot hat Herr Josef Brauner angenommen.

Zur zukünftigen Geschäftsverteilung im Vorstand erklären Dr. Klaus Zumwinkel, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Kai-Uwe Ricke: "Die T-Com-Deutschland wird künftig vom Vorstandsvorsitzenden Kai-Uwe Ricke kommissarisch, die T-Com-Ausland vom stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Karl-Gerhard Eick kommissarisch geführt; das Geschäftsfeld Toll-Collect wird von Herrn Konrad F. Reiss verantwortet."