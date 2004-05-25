Deutsche Telekom stärkt Präsenz und Wachstumspotenzial in den USA

Deutsche Telekom unterzeichnet Vereinbarung mit Cingular zur Auflösung ihres Joint-Ventures in New York, Kalifornien und Nevada - T-Mobile USA erwirbt GSM-Netz in Kalifornien und Nevada für 2,5 Mrd. US-Dollar - Großhandelsabkommen mit Cingular sichert T-Mobile USA Umsatzerlöse in Höhe von mindestens 1,2 Mrd. US-Dollar über maximal vier Jahre - Langfristige Erwartung für Kundenbasis auf 30 bis 35 Mio. Kunden gegenüber derzeitigen Marktschätzungen von rund 25 Mio. Kunden erhöht - Kai-Uwe Ricke: "Wir stärken unsere Marktposition in einer wichtigen Wachstumsregion der USA." Die Deutsche Telekom stärkt ihre Präsenz in den USA und baut das Wachstumspotential der T-Mobile USA aus. T-Mobile USA und die US-amerikanische Mobilfunkgesellschaft Cingular Wireless haben eine Vereinbarung unterzeichnet, in der die Modalitäten für die Auflösung des 2001 von den beiden Unternehmen gegründeten Mobilfunk-Joint-Ventures für Kalifornien, Nevada und New York City sowie den Erwerb des GSM-Netzes in Kalifornien/Nevada von Cingular festgelegt werden. T-Mobile USA wird dadurch Alleineigentümer des GSM-Netzes in Kalifornien und Nevada; das New Yorker Netz fällt wieder an das Unternehmen zurück.

"Wir sind uns sicher, dass durch diese Investition das langfristige profitable Wachstum unseres US-amerikanischen Mobilfunkgeschäfts beschleunigt wird, da unsere Marktposition in den wichtigen und attraktiven Märkten Kalifornien und Nevada gestärkt wird," sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG, Kai-Uwe Ricke, zu der geplanten Transaktion.

In den zwei Jahren seit dem Start des Joint-Ventures in Kalifornien, Nevada und New York konnte T-Mobile USA allein in Kalifornien und Nevada nahezu 1,7 Mio. Kunden gewinnen. Der Erwerb des Netzes in diesen beiden Bundesstaaten stärkt die Basis für Wachstumschancen für T-Mobile USA: Die Penetration des amerikanischen Mobilfunkmarktes liegt bei 55 % und damit weit unterhalb des in Europa erreichten 80 %-Niveaus.

Im ersten Quartal 2004 konnte T-Mobile USA seinen Marktanteil weiter ausbauen. Mit 1,2 Mio. Nettoneuzugängen konnte ein hervorragender zweiter Platz unter den "Big 6"-Betreibern in den USA erreicht werden. Begleitet wurde dies vom höchsten ARPU-Zuwachs unter den sechs landesweitern Betreibern im Vergleich zum ersten Quartal 2003, einer Umsatzsteigerung von 43 % auf 2,6 Mrd. US-Dollar und einem EBITDA-Anstieg von 46 % auf 507 Mio. US-Dollar (nach HGB).

"Die stetige Erweiterung unserer Kundenbasis in der Region Kalifornien/Nevada ist ein wichtiger Motor für das weitere Wachstum von T-Mobile USA. Diese Vereinbarung wird dazu beitragen, dass wir unsere Erfolgsstory fortsetzen können," erklärte Karl-Gerhard Eick, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand Finanzen und Controlling der Deutschen Telekom AG. "Wir gehen davon aus, dass sich die Transaktion nicht negativ auf das Schuldner-Profil der Deutschen Telekom auswirken wird," so Eick weiter.

René Obermann, Vorstandsvorsitzender der T-Mobile International AG, äußerte sich zur Bedeutung der Präsenz von T-Mobile USA in Kalifornien und Nevada für die T-Mobile-Gruppe: "Wir konnten innerhalb kurzer Zeit nahezu 1,7 Mio. Kunden in diesen beiden wichtigen Bundesstaaten gewinnen. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass über 20 % aller Neukunden von T-Mobile USA aus diesen Märkten kommen. Durch die Transaktion wird T-Mobile seine dynamische Entwicklung als einer der Wachstumsträger auf dem US-amerikanischen Mobilfunkmarkt fortsetzen."

Möglich ist die Vereinbarung zwischen T-Mobile USA und Cingular aufgrund des anstehenden anstehenden Erwerbs von AT&T Wireless durch Cingular in den USA und die daraus anstehende Zusammenlegung der Netzkapazitäten der beiden Unternehmen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Erwerbs von AT&T Wireless durch Cingular seitens der US-amerikanischen Kartellbehörde, der Regulierungsbehörde FCC und anderer Gremien.

Gegen den Kaufpreis von 2,5 Mrd. US-Dollar für das GSM-Netz in Kalifornien/Nevada wird eine Ausgleichszahlung in Höhe von 200 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit der Auflösung des Joint-Ventures gerechnet. T-Mobile USA leistet somit eine Netto-Barzahlung von rund 2,3 Mrd. US-Dollar an Cingular. Diese Zahlung soll Anfang 2005 erfolgen. Das Eigentum am Netz in New York fällt an T-Mobile USA zurück. Bislang hat T-Mobile seinen Verkehr in diesen Märkten über das Netz des Joint-Venture abgewickelt. Mit dem Abschluss der Transaktion wird Anfang 2005 gerechnet.

Weiter wurde vereinbart, dass Cingular von T-Mobile Netzkapazitäten im Volumen von mindestens 1,2 Mrd. US-Dollar über einen Zeitraum von maximal vier Jahren erwerben wird. Durch das Großhandelsabkommen soll die schrittweise Migration der Cingular-Kunden in Kalifornien, Nevada und New York in das von AT&T Wireless erworbene Netz sicher gestellt werden. Durch das Abkommen erhält Cingular die Möglichkeit, zusätzliche Kapazität zu gleichen Bedingungen zu erwerben.

Darüber hinaus wird T-Mobile USA gemäß der ursprünglichen Joint-Venture-Vereinbarung 10 MHz Mobilfunkspektrum in New York gegen Spektrum in ausgewählten Märkten in Kalifornien tauschen. T-Mobile USA darf das derzeit dem Joint-Venture zur Verfügung stehende Spektrum in diesem Markt nutzen, bis die Cingular-Kunden aus diesen Netzen migriert sind.

Des Weiteren wird T-Mobile USA von Cingular weitere 10 MHz Spektrum in San Francisco, Sacramento und Las Vegas für 180 Mio. US-Dollar erwerben.

T-Mobile USA wird außerdem die Möglichkeit haben, innerhalb von zwei Jahren von Cingular zusätzliche 10 MHz Spektrum in den kalifornischen Schlüsselmärkten Los Angeles und San Diego zu kaufen.

T-Mobile USA wird darüber hinaus im Rahmen ihres über den Erwartungen liegenden Wachstums möglicherweise weiteres Spektrum in den USA erwerben. Diese Absicht hat die Deutsche Telekom bereits im Rahmen ihrer Investitionsplanung kommuniziert.

Auf dieser Basis erhöht die Deutsche Telekom ihre Prognose für die Entwicklung der Kundenbasis von T-Mobile USA zum Jahresende 2004 auf über 16 Mio. Kunden. Die langfristigen Erwartungen für die Kundenbasis über einen Zeithorizont von rund zehn Jahren sind auf 30 bis 35 Mio. Kunden gegenüber aktuellen Marktschätzungen von rund 25 Mio. Kunden erhöht worden.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Deutschen Telekom hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen und daher sollte ihnen nicht zu viel Gewicht beigemessen werden. Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die generell außerhalb der Kontrolle der Deutschen Telekom liegen, einschließlich solcher, die in den Abschnitten "Forward-Looking Statements" und "Risk Factors" des auf Form 20-F bei der SEC eingereichten Jahresberichts beschrieben werden. Sollten diese oder andere Risken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich die den Aussagen zu Grunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse der Deutschen Telekom wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Deutsche Telekom übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung irgend einer zukunftsbezogenen Aussage angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse.