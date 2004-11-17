Deutsche Telekom verkauft ihre restlichen Anteile am Satellitenbetreiber SES Global

Die Deutsche Telekom hat am Mittwoch im Rahmen einer Platzierung an institutionelle Anleger den noch verbliebenen Anteil von 7,3 Prozent oder 42,9 Mio. Aktien am Kapital des europäischen Satellitenbetreibers SES Global veräußert. Der Erlös beträgt rund 345 Mio. Euro und dient vor allem dem weiteren Schuldenabbau.

Damit hat die Deutsche Telekom ihre SES-Beteiligung insgesamt abgegeben, nachdem im Mai 2004 bereits 5,9 Prozent oder 34,7 Mio. Aktien im Rahmen einer Aktienplatzierung von SES Global in Paris veräußert worden waren. Dabei wurden rund 260 Mio. Euro erlöst.