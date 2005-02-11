Deutsche Telekom hält nach Ablauf der Frist des freiwilligen Kaufangebotes 88,02 Prozent an T-Online

Die Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Kaufangebot der Deutschen Telekom AG an die Aktionäre der T-Online International AG endete am 4. Februar 2005, 24.00 Uhr (MEZ). Im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Kaufangebotes sind der Deutschen Telekom insgesamt 172,44 Mio. Aktien der T-Online AG angedient worden. Zusammen mit den ihr bereits zuvor gehörenden 904,85 Mio. Aktien wird die Deutsche Telekom daher infolge des freiwilligen öffentlichen Kaufangebots insgesamt 1.077,29 Mio. Aktien der T-Online entsprechend 88,02 Prozent des Grundkapitals von T-Online halten.

Hinsichtlich der angestrebten Verschmelzung der T-Online AG auf die Deutsche Telekom AG nach den Regelungen des deutschen Umwandlungsgesetzes erwartet die Deutsche Telekom den Abschluss der Bewertungsarbeiten und des Verschmelzungsvertrages, die Fertigstellung des Verschmelzungsberichts sowie die Beendigung der Prüfungsarbeiten des gerichtlich bestellten unabhängigen Verschmelzungsprüfers bis Mitte März.

Mit den Einladungen zu den jeweiligen Hauptversammlungen werden den Aktionären beider Parteien u.a. der Verschmelzungsvertrag, der Verschmelzungsbericht sowie der Verschmelzungsprüfungsbericht des gerichtlich bestellten unabhängigen Verschmelzungsprüfers zugänglich gemacht werden.

Alle Pflichtveröffentlichungen zum Kaufangebot finden Sie unter www.telekom.de/tender-offer.

Rechtlicher Hinweis

Es wird empfohlen, den Prospekt über den hier beschriebenen Unternehmenszusammenschluss zu lesen, sobald dieser verfügbar ist, da dieser wichtige Informationen enthalten wird. Die Deutsche Telekom AG hat einen vorläufigen Prospekt bei der Securities and Exchange Commission (SEC) in den USA eingereicht. Eine Kopie des von der Deutschen Telekom eingereichten vorläufigen Prospekts oder des finalen Prospekts (sobald verfügbar) und weitere damit zusammenhängende Unterlagen können Sie kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov herunterladen, oder sich im Lesesaal der SEC, 450 Fifth Steet, NW, Washington D.C. 20549, im Lesesaal der SEC in New York, New York, oder in Chicago, Illinois, aushändigen lassen. Sollten Sie nähere Informationen zu den Lesesälen benötigen, rufen Sie bitte die SEC unter der Nummer 1-800-SEC-0330 an. Der vorläufige Prospekt, der finale Prospekt (sobald verfügbar) und die übrigen Unterlagen können Sie auch über die Deutsche Telekom AG, Investor Relations, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Deutschland, bzw. über die Deutsche Telekom Inc., Attention of Investor Relations, 101 East 52nd Street, 17th Floor, New York, New York 10022, beziehen.