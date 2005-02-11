Deutsche Telekom setzt Wiener Schiedsspruch um

Call Option zum Erwerb der PTC-Anteile von Elektrim ausgeübt - Rechtssicherheit durch Schiedsspruch in Wien Die Deutsche Telekom AG hat entsprechend dem Wiener Schiedsurteil die Call Option zum Erwerb der Elektrim gehörenden Anteile an dem führenden polnischen Mobilfunkanbieter Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z o.o. (PTC) ausgeübt. Dieser Schritt führt PTC einen weiteren wichtigen Schritt näher an die dringend erforderliche Klärung der unternehmerischen Verantwortung.

Das Wiener Schiedsgericht hatte im Dezember vergangenen Jahres in seinem Schiedsspruch den Anträgen der T-Mobile Deutschland, die 49 Prozent der Anteile an PTC hält, weitgehend stattgegeben. Es hatte festgestellt, dass die Einbringung der Gesellschaftsanteile von Elektrim S.A. in die Elektrim Telekomunikacja, an der die französische Vivendi Universal eine maßgebliche Beteiligung hält, unwirksam war und dass Elektrim S.A. von Anfang an ununterbrochen Inhaber ihrer Anteile an PTC geblieben war. Ferner wurde entschieden, dass T-Mobile nach dem PTC-Gesellschaftervertrag unter bestimmten Voraussetzungen eine Option zum Erwerb dieser Anteile von Elektrim besitzt. Elektrim ist es gegen den überaus aggressiven Widerstand der Elektrim Telekomunikacja, hinter der die französische Vivendi Universal steht, trotz der Unterstützung durch T-Mobile nicht gelungen, den Eintritt dieser Voraussetzungen zu verhindern.

Die Europäische Kommission hatte der Deutschen Telekom bereits am 29. Oktober 2004 die wettbewerbsrechtliche Freigabe zum Erwerb der Mehrheit an PTC erteilt.