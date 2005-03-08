Aufsichtsrat der Deutschen Telekom stimmt Dividendenvorschlag in Höhe von 0,62 Euro je Aktie zu

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat heute den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2004 festgestellt sowie dem Vorschlag des Vorstandes, eine Dividende in Höhe von 0,62 Euro je Aktie auszuschütten, zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG unterbreiten somit der Hauptversammlung am 26. April 2005 in Hannover einen Dividendenvorschlag in Höhe von 0,62 Euro je dividendenberechtigter Aktie.

Die Deutsche Telekom hat das Geschäftsjahr 2004 mit einem Konzernüberschuss von 4,6 Mrd. Euro abgeschlossen. Auf Basis des aktuellen dividendenberechtigten gezeichneten Kapitals errechnet sich eine Ausschüttungssumme von 2,6 Mrd. Euro.