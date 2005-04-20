Deutsche Telekom ermittelt Sieger im Wettbewerb "Bonner Chancen"

Unternehmen kürt sieben Förderprojekte - Projektpaten unterstützen Umbau zu kindgerechten Spielstätten Die Deutsche Telekom hat heute die Gewinner des Wettbewerbs "Bonner Chancen" bekannt gegeben. Die Jury, der unter anderem Bonns Stadtdirektor Arno Hübner und Will Breuers, Leiter des Jugendausschusses, angehören, hat in der vergangenen Woche aus 50 Bewerbungen insgesamt sieben Spielplätze in der Rheinstadt ausgewählt, deren Verschönerung die Deutsche Telekom, T-Com und T-Mobile finanziell unterstützen. Alle Projekte wurden vom Jugendamt der Stadt Bonn vorab geprüft und bewertet. Dabei standen unter anderem Aspekte wie Umsetzbarkeit der Konzepte, großer Einzugsbereich für möglichst viele Kinder und die pädagogische Ausrichtung im Vordergrund. Dabei wurden sieben Projekte als besonders förderungswürdig ausgewählt:

1. Spielplatz An der Esche, Bonn-Castell

2. Spielplatz Dorfplatz, Küdinghoven

3. Skateranlage Rigal`sche Wiese, Bad Godesberg

4. Spielplatz Elsa-Brandström-Straße, Beuel

5. Spielplatz Fabristraße, Geislar

6. Spielplatz Waldenburger Ring, Tannenbusch

7. Spielplatz Stockenstraße / Hofgarten, Innenstadt

Insgesamt stellen die Deutsche Telekom, T-Mobile und T-Com für die Sanierung über 100.000 Euro zur Verfügung. Als "Projektpaten" setzen die Teilnehmer ihre Idee mit dem Aktionsbüro selbst in die Tat um - vom Projektplan bis zur Übergabe der Freizeitoasen an die Bonner Bürger. "Phantasievolle, kindgerechte und sichere Spielplätze sollte es in jeder Stadt in ausreichender Zahl geben", sagt Ulrich Lissek, Leiter Unternehmenskommunikation der Deutschen Telekom. "Als großes Bonner Unternehmen nehmen wir die Verantwortung für die Bürger der Stadt ernst und wollen dazu beitragen, dass jedes Bonner Kind in einer optimalen Umgebung aufwachsen kann. Deshalb ist "Bonner Chancen" auch kein einmaliges Projekt. Ende des Jahres werden wir den Wettbewerb erneut ausrufen und diesmal die Förderung von Grund- und weiterführenden Schulen in den Mittelpunkt stellen."

Den Wettbewerb "Bonner Chancen" hatte die Deutsche Telekom im Dezember 2004 erstmalig gemeinsam mit der Stadt Bonn und den Kooperationspartnern Carl Knauber Freizeitmärkte und Forster Garten- und Landschaftsbau ausgelobt. Dabei waren die Bürger der Rheinstadt aufgerufen, sanierungsbedürftige Spielplätze vorzuschlagen, Anregungen für ihre Verschönerung zu machen und die Patenschaft für das entsprechende Projekt zu übernehmen. Der Wettbewerb "Bonner Chancen" ist Teil der Kampagne "Partner.Bürger.Nachbar", unter deren Dach die Deutsche Telekom ihre Aktivitäten für die Stadt und deren Bürger zusammenfasst.