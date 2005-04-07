Deutsche Telekom trauert um Vorstandsmitglied Konrad F. Reiss

Die Deutsche Telekom trauert um Konrad F. Reiss. Plötzlich und völlig unerwartet verstarb Mittwochnacht der 47jährige, im Telekom-Vorstand zuständig für das Strategische Geschäftsfeld Geschäftskunden und CEO T-Systems.

Vorstandsvorsitzender Kai-Uwe Ricke würdigte den Verstorbenen als einen Mann mit großer professioneller Erfahrung. "Er hat mit viel Engagement den Umbau der Deutschen Telekom AG an herausragender Stelle aktiv mitgestaltet. Dabei hat es Konrad F. Reiss verstanden, ein hochmotiviertes Team mit Kompetenz zu führen. Wir haben einen wunderbaren Kollegen verloren, nicht wenige von uns einen guten Freund. Unser Mitgefühl gilt jetzt der Familie, seiner Frau und den drei Kindern."

Auch der Aufsichtsratvorsitzende der Deutschen Telekom AG, Klaus Zumwinkel, würdigte Konrad F. Reiss als eine Persönlichkeit, "die sich durch ihr Engagement und ihre überragende Kompetenz national und international einen herausragenden Ruf und bleibende Verdienste erworben hat."

Geboren wurde Reiss am 23. Dezember 1957 in Bartenstein. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Berlin und Erlangen-Nürnberg und ersten beruflichen Stationen war er 1986 Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von zwei Unternehmensberatungsgesellschaften. Nach dem Verkauf dieser Unternehmen an Cap Gemini war Konrad F. Reiss innerhalb der Cap Gemini Gruppe in verschiedenen Managementpositionen tätig: ab 1993 als Global Head der LMR-Discipline (Leadership, Mobilization & Renewal), ab 1994 als European Head des DI/DS-Market-Teams (Diversified Industries/Diversified Services), ab 1995 Head der Central Region und Mitglied des Global Executive Boards der Gemini Consulting Gruppe. Zusätzlich war er ab 1998 Managing Director von Cap Gemini Deutschland. Im Jahr 2000 erfolgte der Wechsel in den Vorstand der DaimlerChrysler Services AG, wo er verantwortlich für debis IT-Services (CEO debis Systemhaus) war. 2001 erfolgte die Gründung von BlueChipBusiness Laboratories.

Seit Anfang 2003 war Konrad F. Reiss Mitglied des Vorstandes der Deutschen Telekom AG. Am 20. Januar 2003 wurde er zum Vorsitzenden der Geschäftsführung von T-Systems International GmbH berufen. Am 16. März 2004 übernahm er den Vorsitz des Lenkungs- und Gesellschafterausschusses der Toll Collect GmbH. Reiss hatte das in die öffentliche Kritik geratene Mautsystem durch konsequentes Projektmanagement wieder auf Erfolgskurs zurückgebracht. Seit 1. Januar 2005 verantwortete Konrad F. Reiss das neu geschaffene Strategische Geschäftsfeld Geschäftskunden unter der Marke T-Systems.

Daneben hatte Konrad F. Reiss Mandate in den Aufsichtsräten von Tochtergesellschaften und Beteiligungen. So war er seit Februar 2003 Mitglied und seit März 2003 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Detecon International GmbH und seit Mai 2003 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Telekom Network Projects & Services GmbH.

Außerdem war er Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Logistik, Mitglied im Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, Mitglied im Außenwirtschaftsbeirat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, Präsidiumsmitglied im Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekom und neue Medien sowie Mitglied im Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft.

Das Strategische Geschäftsfeld Geschäftskunden wird im Vorstand der Deutschen Telekom AG zunächst kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Kai-Uwe Ricke verantwortet. Den Vorsitz der Geschäftsführung der T-Systems International GmbH übernimmt bis zur Findung eines Nachfolgers kommissarisch Wilfried Peters, bei T-Systems verantwortlich für den zentralen Bereich Finance & Controlling.