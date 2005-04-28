Dividendenausgleichzahlung für Gläubiger der Pflichtwandelanleihe der Deutschen Telekom International Finance B.V.

Die Deutsche Telekom AG hat sich für eine Dividendenausgleichszahlung an die Gläubiger der Pflichtwandelanleihe in bar entschieden. Nachdem die Deutsche Telekom gemäß Beschluss der Hauptversammlung, eine Dividende von 0,62 Euro je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2004 auszahlen wird, haben die Gläubiger der in 2003 emittierten Pflichtwandelanleihe der Deutschen Telekom International Finance B.V. gemäß Anleihebedingungen einen Anspruch auf Dividendenausgleich.

Die Deutsche Telekom AG kann diesen Anspruch durch Anpassung des Wandlungsverhältnisses erfüllen, welches je nach Kurs der T-Aktie zur Ausgabe zusätzlicher Aktien bei Wandlung führt, oder durch eine Ausgleichszahlung in bar befriedigen. Die Zahlung erfolgt am Fälligkeitstag der Anleihe, dem 1. Juni 2006.

Die Pflichtwandelanleihe hat ein Volumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Sie ist ausgestattet mit einem Kupon von 6,5 Prozent und einer Wandlungsprämie von 24 Prozent, basierend auf dem Referenz-Aktienkurs bei Ausgabe von 11,80 Euro.