Deutsche Telekom: Aufsichtsrat beruft Lothar Pauly in den Konzernvorstand

Bisheriger Siemens-Bereichsvorstand führt ab 1. Oktober T-Systems Lothar Pauly (46) wird zum 1. Oktober in den Konzernvorstand der Deutschen Telekom berufen und neuer Vorstand der Telekom-Tochter T-Systems. Dies hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung entschieden. Pauly, bisher Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmensbereichs Communications der Siemens AG, folgt damit dem verstorbenen Konrad Reiss nach. Pauly soll zugleich CEO der Geschäftseinheiten Business Services und Enterprise Services werden, die rund 160.000 Geschäftskunden der Deutschen Telekom betreuen.

Lothar Pauly ist ein international erfahrener Top-Manager. Der ausgebildete Industriekaufmann studierte Betriebswirtschaft in München und trat nach dem Studium in die Siemens AG ein. Pauly war für Siemens in unterschiedlichen Bereichen wie Nachrichten- und Sicherungstechnik, Leiterplattentechnik sowie Telekommunikationstechnik im Management tätig. Internationale Stationen in Paulys Karriere waren Indonesien und Osteuropa.

"Mit Lothar Pauly", sagte Telekom-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Zumwinkel, "haben wir eine herausragende Persönlichkeit mit großem Potenzial gewonnen, die das Vorstandsteam ideal ergänzt". Der Vorstandsvorsitzende Kai-Uwe Ricke betonte: "Mit seiner Management-Erfahrung und seinen Erfolgen sowie der hervorragenden Marktkenntnis wird Lothar Pauly wichtige Impulse für die Weiterentwicklung dieses strategischen Geschäftsfelds geben."