Wettbewerb "Bonner Chancen" - Vertreter von Stadt und Telekom weihen sanierten Spielplatz ein

Gemeinsam mit der Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann hat die Deutsche Telekom am heutigen Nachmittag den Spielplatz Stockenstrasse/ Am Hofgarten an die Kinder der Stadt Bonn übergeben. Der Spielplatz wurde in den vergangenen Wochen im Rahmen des von der Deutschen Telekom initiierten Wettbewerbs "Bonner Chancen" saniert. Als Sponsor stellte das Telekommunikations-Unternehmen rund 10.000 Euro für die Anschaffung eines modernen neuen Klettergerüstes zur Verfügung.

Mit dem Wettbewerb setzen sich die Deutsche Telekom und die Stadt Bonn für schönere Spielplätze und Freizeitstätten ein. Insgesamt beteiligten sich rund 50 Privatpersonen und Arbeitsgemeinschaften und reichten ihre Projektideen ein. Aus den Vorschlägen wählte eine Jury sieben Projekte aus, die mit Hilfe von Sponsoren wie der Deutschen Telekom umgesetzt werden.

"Bonner Chancen" zeigt die Verbundenheit der Deutschen Telekom mit dem Standort Bonn. "Mit dem Wettbewerb möchten wir einen Beitrag leisten, das Freizeitangebot für Heranwachsende in Bonn zu verbessern und sicherzustellen, dass die Kindern in der Stadt Bonn sorglos aufwachsen", sagte Ulrich Lissek, Leiter Unternehmenskommunikation der Deutschen Telekom. "Besonderheit der "Bonner Chancen" ist, dass der Wettbewerb den Bürgern der Stadt Bonn einen wichtigen Anstoß zur Selbsthilfe gibt. Und wie die heutige Veranstaltung zeigt, ist dieser bereits von Erfolg gekrönt."

"Ich bedanke mich im Namen der Bonner Kinder", sagte Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann bei der Einweihung. Der neue Spielplatz und die "Bonner Chancen" überhaupt seien ein Zeichen, wie erfolgreich ein großes Unternehmen wie die Deutsche Telekom und die Stadt gemeinsam etwas für den Nachwuchs in Bonn tun könnten. "Ich freue mich schon darauf, beobachten zu können, welchen Spaß Mädchen und Jungen auf der neuen Anlage haben werden", so die Oberbürgermeisterin. In Bonn leben 34.883 Kinder unter 12 Jahren, und mit 3.157 neuen Erdenbürgern im Jahr 2004 hat die Stadt einen Geburtenüberschuss von 322. "Bonn bleibt jung", unterstrich Frau Dieckmann.

Mit dem Spielplatz Am Hofgarten wurde das dritte geförderte Projekt im Rahmen der "Bonner Chancen" eingeweiht, vier weitere Spielplatzprojekte folgen bis Anfang November. Für die Unterhaltung und Pflege der insgesamt 330 öffentlichen Spielplätze in Bonn stehen der Stadtverwaltung in diesem Jahr rund 500.000 Euro zur Verfügung. Davon entfallen zirka 120.000 Euro auf die Erneuerung ausgedienter Spielgeräte. Mit diesen Mitteln sowie einigen Spenden konnten im laufenden Jahr bereits bei mehr als 25 Anlagen schadhafte Geräte ersetzt werden. Außerdem werden weitere 50.000 Euro aus eingesparten Baumaßnahmen eingesetzt.