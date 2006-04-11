Deutsche Telekom: Gewinner des Wettbewerbs "Bonner Chancen 2006" stehen fest - Jury kürt elf Förderprojekte

"Wir verschönern unseren Kindergarten" - so lautet das Motto der zweiten Runde des Förderwettbewerbs Bonner Chancen. Mit rund 100 Anträgen aus der Bonner Bevölkerung hat sich die Zahl der Projektvorschläge im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Unter den zahlreichen Anträgen wählte die neunköpfige Jury vergangene Woche elf besonders förderungswürdige Projekte aus. Zu ihnen zählen die Deutsche Telekom, T-Com und T-Mobile, die den Wettbewerb mit einer Fördersumme von 100.000 Euro unterstützen.

"Die Fülle der Anträge zeigt uns, dass der Förderwettbewerb zu vielen kreativen Ideen ermuntert. Die Bonner Bürger nehmen das Angebot der Hilfe zur Selbsthilfe sehr gerne an", sagt Ulrich Lissek, Leiter Zentralbereich Unternehmenskommunikation der Deutschen Telekom bei der heutigen Vorstellung der Gewinner in der Konzernzentrale in der Friedrich-Ebert-Allee. "Wir möchten uns bei den vielen freiwilligen Helfern bedanken, die die Projekte mit uns umsetzen wollen." Peter Finger, Bürgermeister der Stadt Bonn, ergänzt: "Wir freuen uns über das Engagement der Deutschen

Telekom und unterstützen sie auch künftig bei diesem Wettbewerb. Denn die hohe Beteiligung demonstriert, wie wichtig und erfolgreich Eigeninitiative in unserer Gesellschaft ist."

Die Bandbreite der Ideen zur Verschönerung lokaler Kindergärten reicht vom Bau von Gewächshäusern, Sinnespfaden, Baumhäusern und Hängebrücken im Außenbereich bis hin zu Abenteuerecken und Leseoasen im Innenbereich. Alle Projekte wurden von Experten im Jugendamt der Stadt Bonn vorab geprüft und bewertet. Dabei standen unter anderem die Umsetzbarkeit der Konzepte, die Unterstützung durch freiwillige Helfer, die

Integration der Kinder sowie die Berücksichtigung bestehender pädagogischer Konzepte im Vordergrund. Elf Projekte wurden nach eingehender Prüfung als besonders förderungswürdig ausgewählt:

1. Tageseinrichtung für Kinder, An der Rheindorfer Burg, Stadtteil Auerberg

2. Kindertagesstätte Siegburger Straße, Stadtteil Vilich

3. Kindertagesstätte Chemnitzer Weg, Stadtteil Tannenbusch

4. Kindertagesstätte Krümelkiste, Eduard-Otto-Straße, Stadtteil Kessenich

5. Kindertagesstätte Huckepack e.V., Langenbachstraße, Regierungsviertel

6. Kindertagesstätte Schatzinsel, Kleinfeldstraße, Stadtteil Holzlar

7. Kindergarten Am Wolfsbach, Stadtteil Hoholz

8. Kinderladen Kleine Kaiser, Kaiserstraße, Innenstadt

9. Kindertagesstätte Waldenburger Ring, Stadtteil Tannenbusch

10. Kindertagesstätte Metzental, Talstraße, Stadtteil Muffendorf

11. Kinderhaus Am Stadion, Stadtteil Beuel

Bei der Bekanntgabe der Gewinner in der Konzernzentrale waren neben der Deutschen Telekom und Bürgermeister Peter Finger Vertreter der Kooperationspartner Carl Knauber Freizeitmärkte und Forster Garten- und Landschaftsbau anwesend. Der neunköpfigen Jury gehören unter anderem Bonns Stadtdirektor Arno Hübner, Will Breuers, Leiter des Jugendausschusses, und Bettina Neusser-Eimermacher, General-Anzeiger Bonn, an. Die Projektpaten erläuterten im Anschluss Hintergründe und Details zu den Wettbewerbsideen. Im nächsten Schritt stimmen die Paten gemeinsam mit der Telekom, der Stadt Bonn und den Kooperationspartnern ihre Projektpläne ab. Baubeginn für die Verschönerungsmaßnahmen ist bereits im Mai 2006.

Die Vielzahl sehr überzeugender Bewerbungen hat die Jury dazu bewogen, neben den elf Hauptgewinnen zusätzlich zehn Sonderpreise zu vergeben: Die Sonderpreisgewinner erhalten ein Einkaufsguthaben über 400 Euro, gestiftet vom Kooperationspartner Carl Knauber Freizeitmärkte. Diese können sie beim großen Knauber Aktionstag am 9. Mai 2006 einlösen.

Im Rahmen des Wettbewerbs Bonner Chancen ruft die Deutsche Telekom seit 2004 jährlich die Bürger der Bundesstadt auf, förderungswürdige Projekte aus dem Sozial- und Bildungsbereich einzureichen. Schwerpunktthema des Wettbewerbs 2004/2005 waren Spielplätze, 2007 wird der Wettbewerb die Bonner Grundschulen in den Mittelpunkt stellen. Der Wettbewerb Bonner Chancen ist Teil der Kampagne "Partner.Bürger.Nachbar", unter deren Dach die Deutsche Telekom ihr Engagement für die Bundesstadt und ihre Bürger zusammenfasst.

Informationen über die Bonner Chancen erhalten Interessierte im Internet unter www.telekom.de/bonner-chancen sowie beim Bonner Bürgertelefon unter 0228/772020.