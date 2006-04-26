Deutsche Telekom kann österreichischen Mobilfunkanbieter tele.ring übernehmen

EU-Kommission und österreichische TKK erteilen Zustimmung Die Deutsche Telekom AG kann über die Konzerngesellschaft T-Mobile Austria die österreichische Mobilfunkgesellschaft tele.ring Telekom Service GmbH übernehmen. Nach Abschluss der Prüfungen haben jetzt die EU-Kommission und die österreichische Telekom-Control-Kommission (TKK) dem Vorhaben ihre Zustimmung erteilt.

T-Mobile-Chef Rene Obermann begrüßte die Entscheidung der EU-Kommission: "Alle Beteiligten haben nun Planungssicherheit - die Teams in Österreich werden nun mit Hochdruck die Zusammenführung beider Unternehmen vorantreiben. Mit T-Mobile und tele.ring schließen sich zwei höchst erfolgreiche Unternehmen mit insgesamt mehr als drei Millionen Kunden zusammen. Die Stärken beider Welten werden verbunden: Aggressive Preisangebote und die beste Servicequalität kombiniert mit hochqualitativen Produkten wie web n' walk und HSDPA. Damit entsteht ein schlagkräftiges Unternehmen mit dem Potenzial zur Nummer 1."

T-Mobile Austria hatte im August 2005 einen Vertrag zur vollständigen Übernahme der tele.ring mit der Western Wireless International Austria Corporation, einer Tochtergesellschaft der Alltel Corporation, USA, abgeschlossen. Als Kaufpreis für alle Anteile an der tele.ring war damals ein Betrag von 1,3 Mrd. Euro vereinbart worden.

Die EU-Kommission und die TKK haben die Übernahme der tele.ring unter mehreren Auflagen genehmigt. So wird T-Mobile Austria nach der Übernahme den nicht benötigten Teil der übernommenen Mobilfunk-Basis-Stationen sowie die beiden bislang von tele.ring genutzten UMTS-Mobilfunk-Frequenzen an Wettbewerber abgeben.

Tele.ring ist der viertgrößte Mobilfunkbetreiber in Österreich mit rund 1,1 Mio. Mobilfunk-Kunden zum Jahresende 2005. Das Unternehmen erreichte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 514 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 161 Mio. Euro.

Zusammen mit den 2,1 Mio. Kunden der T-Mobile Austria (Jahresende 2005) verfügt die künftige kombinierte Gesellschaft über einen Anteil von rund 37 Prozent am österreichischen Mobilfunkmarkt.