Deutsche Telekom führt Code of Conduct ein

Code of Conduct schreibt ethische und rechtliche Standards fest - Corporate Governance weiter verstärkt - Einführung national und international - Konzernbetriebsvereinbarung abgeschlossen Die Deutsche Telekom hat jetzt konzernweit einen Code of Conduct eingeführt und damit auf Basis von Ethik, Recht und den Werten des Konzerns klare Verhaltensregeln festgeschrieben. "Mit dem Code of Conduct etablie-ren wir ein nach innen und außen transparentes Regelwerk, an dem wir uns künftig messen lassen werden", so Kai-Uwe Ricke, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom "Der Code of Conduct konkretisiert das 2003 bei der Deutschen Telekom eingeführte Konzernleitbild T-Spirit mit sechs Konzernwerten in Bezug auf ethisch und rechtlich korrektes Geschäftsverhalten. Er integriert die Richtlinien, an denen wir bereits unser Verhalten ausrichten."

Damit setzt das Unternehmen auf Transparenz, Verbindlichkeit und Konsistenz bei ihrer Verantwortung gegenüber ihren Kunden und Partnern, ihren Mitarbeitern und gegenüber der Gesellschaft. Die Deutsche Telekom bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum deutschen Corporate Governance Kodex und entspricht den Vorgaben des Sarbanes-Oxley Act (S-OX), die die Deutsche Telekom AG in den USA als börsennotiertes Unternehmen erfüllen muss.

Der Code of Conduct gibt - mit Bezug zu T-Spirit - Transparenz und Orientierung zu den Richtlinien, an denen der Konzern sein Verhalten ausrichtet. So wird der Wert "Integrität" mit den Themen "Datenschutz", "Umgang mit Interessenskonflikten" und "Zusammenarbeit mit Dritten" konkretisiert. Dabei beruhen die Verhaltensrichtlinien auf der geltenden Rechtssprechung und begründen keine zusätzlichen rechtlich verbindlichen Pflichten. Die Ein-führung wird mit intensiven Dialog zwischen Führungskräften und Mitarbeitern begleitet.

Der Geltungsbereich des Code of Conduct ist der gesamte Konzern, d.h. die Deutsche Telekom Gruppe mit allen deutschen und internationalen Mehrheitsbeteiligungen. Das Dokument wurde in 17 Sprachen übersetzt und allen Mitarbeitern als Broschüre zur Verfügung gestellt. Die mit dem Sozialpartner abgeschlossene Konzernbetriebsvereinbarung regelt die Einführung und Umsetzung des Code of Conduct in den deutschen Konzerneinheiten.

Gemeinsam mit dem Code of Conduct wird eine Ethikline als zentrales Eingangstor für Beschwerden für Mitarbeiter und die Öffentlichkeit etabliert. Es besteht die Möglichkeit, sowohl über das Internet als auch telefonisch die Beschwerden weiterzugeben - vertraulich oder anonym. So können alle Beschäftigten und Stakeholder Verstöße gegen den Verhaltenskodex melden. Für Kunden und Partner wird das Dokument und weitere Informationen im Internet unter www.telekom.de/code-of-conduct zu finden sein.