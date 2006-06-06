Verschmelzung der T-Online International AG auf die Deutsche Telekom AG vollzogen

Die Verschmelzung der T-Online International AG auf die Deutsche Telekom AG wurde heute in das Handelsregister der Deutschen Telekom AG eingetragen. Damit wurde die Verschmelzung der T-Online International AG auf die Deutsche Telekom AG wirksam.

Mit Eintragung der Verschmelzung sind die T-Online-Aktionäre Aktionäre der Deutschen Telekom geworden. Mit Ablauf des heutigen Tages wird daher die Notierung der Aktien der T-Online International AG eingestellt. Da aus abwicklungstechnischen Gründen der Umtausch der T-Online-Aktien in neue Aktien der Deutschen Telekom nicht sofort erfolgen kann, erfolgt - um eine durchgängige Handelbarkeit zu gewährleisten - unter der bisherigen Wertpapierkennnummer (ISIN DE 000 555 770 6) ab morgen für einige Wochen ein Handel in Umtauschansprüchen auf neue Aktien der Deutschen Telekom. Der Umtausch der bisherigen Aktien der T-Online gegen solche der Deutschen Telekom entsprechend den Regelungen des Verschmelzungsvertrages im Verhältnis von 25 Aktien der T-Online gegen 13 Aktien der Deutschen Telekom wird voraussichtlich in knapp sechs Wochen erfolgen.