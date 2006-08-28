Deutsche Telekom AG beendet Aktienrückkauf

Die Deutsche Telekom AG, Bonn, ISIN DE0005557508, hat am 25. August 2006 das Aktienrückkaufprogramm beendet, welches am 14. August 2006 begonnen hatte. Zum 25. August 2006 wurden insgesamt Stück 62.730.182 (in Worten: zweiundsechzig Millionen siebenhundertdreißig Tausend einhundertzweiundachtzig) Aktien mit einem auf sie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 160.589.265,92 (in Worten: einhundertsechzig Millionen fünfhundertneunundachtzig Tausend zweihundertfünfundsechzig Euro zweiundneunzig Cent), somit ca. 1,4 % des Grundkapitals zu einem durchschnittlichen Preis von EUR 11,29 und einem Gesamtpreis von EUR 708.334.785,39 zurückgekauft.

Der Vorstand der Deutschen Telekom AG hat beschlossen, die erworbenen Aktien einzuziehen, um zu vermeiden, dass die Verschmelzung mit der T-Online International AG dauerhaft zu einer erhöhten Anzahl von Aktien der Deutschen Telekom AG führt. Der Aufsichtsrat hat der Einziehung zugestimmt. Die entsprechende Kapitalherabsetzung wird in Kürze beim Handelsregister zur Eintragung angemeldet. Mit Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung wird das im Handelsregister eingetragene Grundkapital EUR 10.747.079.431,68 (in Worten: zehn Milliarden siebenhundertsiebenundvierzig Millionen neunundsiebzig Tausend vierhunderteinunddreißig Euro achtundsechzig Cent) betragen.