Kai-Uwe Ricke legt Amt als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom nieder

Kai-Uwe Ricke hat im Interesse des Unternehmens im Einvernehmen mit dem Präsidium des Aufsichtsrates sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG mit Wirkung zum 13. November 2006 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat wird sich mit der Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden in einer Sitzung am morgigen Montag befassen.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Klaus Zumwinkel dankte Kai-Uwe Ricke für seine engagierte Arbeit, besonders für die Konsolidierung des Konzerns und die weitere Internationalisierung.

Kai-Uwe Ricke hatte sein Amt am 15. November 2002 angetreten. In seine Zeit fielen nicht nur die deutliche Entschuldung, sondern zum Beispiel auch die Internationalisierung besonders in Osteuropa und den USA, die T-Online-Verschmelzung und die Entwicklung des deutschen Breitbandmarktes.