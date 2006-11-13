Aufsichtsrat der Deutschen Telekom bestellt René Obermann zum neuen Vorstandsvorsitzenden

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat in seiner heutigen Sitzung René Obermann mit Wirkung zum 13. November 2006 zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes der Deutschen Telekom AG bestellt. Der 43-jährige Obermann tritt die Nachfolge von Kai-Uwe Ricke an.

Dr. Klaus Zumwinkel, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagte: "René Obermann ist eine führungsstarke Unternehmerpersönlichkeit mit über 20jähriger Erfahrung in einer Branche, die von rasantem technologischen Wandel und permanent neuen Marktherausforderungen gekennzeichnet ist. Seine Karriere ist stark international geprägt, vor allem durch die erfolgreiche Internationalisierung von T-Mobile. Für Obermann haben Kundenorientierung und Service hohe Priorität. Gleichzeitig wird er das Kostenmanagement entschieden fortführen."

Seit November 2002 ist René Obermann, geboren im März 1963 in Düsseldorf, Vorstand T-Mobile der Deutschen Telekom AG und seit Dezember 2002 gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der T-Mobile International AG & Co. KG. Dort war er zuvor seit Juni 2001 Vorstand European Operations and Group Synergies.

Von April 2000 bis März 2002 war er Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile (T-Mobile Deutschland GmbH). Von April 1998 bis März 2000 war Obermann Geschäftsführer Vertrieb von T-Mobile Deutschland. Nach einer kaufmännischen Ausbildung zum Industriekaufmann bei der BMW AG in München von 1984 bis 1986, gründete René Obermann noch im selben Jahr das Handelsunternehmen ABC Telekom mit Sitz in Münster. Seit 1991 war er Geschäftsführender Gesellschafter der daraus entstandenen Hutchison Mobilfunk GmbH und dort von 1994 bis 1998 Vorsitzender der Geschäftsführung.