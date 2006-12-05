Personalvorstand Heinz Klinkhammer gibt sein Vorstandsamt ab

Der Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Deutschen Telekom, Dr. Heinz Klinkhammer, hat sich nach Vollendung seines 60. Lebensjahres entschieden, aus persönlichen Gründen sein Amt zum Ablauf des Jahres 2006 niederzulegen. Klinkhammer war im Februar 1996 in den Vorstand berufen worden. Er hat in den vergangenen zehn Jahren den Wandel der Deutschen Telekom und ihrer Strukturen vom Staatsbetrieb zum börsennotierten international tätigen Unternehmen maßgeblich gestaltet.

Sein Name ist eng mit einer Personalpolitik verbunden, die zum Ziel hatte, den unterschiedlichen Interessen innerhalb des Konzerns gerecht zu werden und als ausgleichend und wohl abgewogen bezeichnet werden kann. Er hat sowohl den notwendigen Personalumbau der Deutschen Telekom realisiert als auch die Folgen des Wegfalls von Stellen mit Augenmaß personalpolitisch beantwortet. Dabei verstand es Klinkhammer einen sehr konstruktiven Dialog mit den Sozialpartnern zu führen. Das im Jahr 2004 geschlossene Beschäftigungsbündnis sicherte unter seiner Leitung rund 10.000 Jobs bei der Deutschen Telekom AG - durch eine kollektive Wochenarbeitszeitverkürzung. Durch die von Klinkhammer initiierte Gründung von Vivento als Dienstleister für ein Personalüberhang- und –vermittlungsmanagement konnten seit 2003 rund 22.000 Beschäftigte neue berufliche Perspektiven finden.

Klinkhammer richtete nach der AG-Gründung die gesamte Personalarbeit an den Anforderungen eines zunehmend international agierenden Konzerns aus. So konnte die Deutsche Telekom durch sein Wirken mit einem neuen Bewertungs- und Bezahlungssystem die aus dem öffentlichen Dienst herrührenden Beschäftigungskonditionen abstreifen. Maßgeblich war Klinkhammer auch an der Novellierung des Postpersonalrechtsgesetzes beteiligt. Mit derzeit rund 12.000 Azubis in zwölf unterschiedlichen Berufsfeldern und dualen Studiengängen leistet die Deutsche Telekom einen wesentlichen Beitrag zur Nachwuchsförderung in Deutschland.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom dankt Dr. Klinkhammer für sein langjähriges erfolgreiches Wirken. „Ich habe Herrn Klinkhammer als tatkräftigen und höchst kompetenten Vorstand sehr geschätzt. Für seine herausragenden unternehmerischen und sozialpolitischen Leistungen möchte ich ihm meinen besonderen Dank sagen und ihm für seine weitere Zukunft alles erdenklich Gute wünschen“, sagte Dr. Klaus Zumwinkel, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom. „In den gemeinsamen Jahren im Vorstand konnte ich erleben, wie Heinz Klinkhammer die personalpolitischen Herausforderung mit viel Menschlichkeit und Ehrlichkeit gemeistert hat“, sagte René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Dafür möchte ich mich auch im Namen des gesamten Vorstandes und der Mitarbeiter der Deutschen Telekom herzlich bei ihm bedanken.“

Dr. Heinz Klinkhammer, Jahrgang 1946, studierte Rechtswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre und promovierte 1977 an der Freien Universität Berlin zum Dr. jur. Seine beruflichen Stationen umfassen die Tätigkeit als Richter an den Arbeitsgerichten in Krefeld und Oberhausen sowie verschiedene leitende Funktionen für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW. 1991 wurde Klinkhammer Arbeitsdirektor der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH. Seit April 1992 war er in gleicher Funktion Mitglied des Vorstands der Mannesmann Röhrenwerke AG.

Im Februar 1996 berief ihn der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG Klinkhammer zum Vorstand Personal sowie zum Arbeitsdirektor. Im September 2004 ist er an der Deutsche Telekom Hochschule für Telekommunikation Leipzig (FH) zum Honorarprofessor ernannt worden. Dieses Engagement behält er bei und bleibt damit der Deutschen Telekom verbunden. Dr. Klinkhammer wird zukünftig als Anwalt im Bereich Arbeits- und Wirtschaftsrecht selbstständig tätig. Dr. Heinz Klinkhammer lebt in Krefeld, ist verheiratet und hat zwei Kinder.