Walter Raizner scheidet aus dem Vorstand der Deutschen Telekom AG aus

Walter Raizner, Vorstand Deutsche Telekom, zuständig für die Breitband/ Festnetzsparte des Unternehmens, hat heute den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden. Der Aufsichtsrat hat dem Wunsch Raizners mit Bedauern entsprochen. Klaus Zumwinkel, Vor­sitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Telekom, würdigte die Leistung von Raizner: „Mit Engagement und Kompetenz hat Walter Raizner das Ge­schäftsfeld Breitband/ Festnetz entscheidend weiterentwickelt. In einem schwierigen Marktumfeld hat er wichtige Weichenstellungen für die Neuausrichtung der Festnetzsparte vorgenommen. Dafür ist ihm das Unternehmen zu Dank verpflichtet. Neben der Einführung von Produktinnovationen wie VDSL und T-Home hat er unter anderem auch die organisatorische Neu­ausrichtung des Geschäftsfeldes Breitband/Festnetz eingeleitet.“ Um einen gleitenden Übergang zu gewährleisten und um seine Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber wahrzunehmen, wird Raizner bis zu seinem Aus­scheiden dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung stehen.

Raizner verantwortet seit dem 1.November 2004 den Vorstandsbereich Breitband/Festnetz im Konzernvorstand der Deutschen Telekom. In dieser Funktion sitzt er gleichzeitig dem Bereichsvorstand T-Com vor. Der Wirt­schaftswissenschaftler und Wirtschaftsinformatiker trat 1984 in die IBM Deutschland ein. In den folgenden Jahren übernahm Raizner verschiedene leitende Funktionen innerhalb der IBM, bis er im Dezember 1999 als Gene­ral Manager in der Storage Systems Group das weltweite Speichergeschäft der IBM verantwortete.