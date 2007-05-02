Sattelberger neuer Personalvorstand der Deutschen Telekom

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat Thomas Sattelberger zum neuen Personalvorstand und Arbeitsdirektor bestellt. Er folgt Karl-Gerhard Eick, dem Finanzvorstand und stellvertretendem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom, der die Aufgabe Anfang 2007 nach dem Weggang von Heinz Klinkhammer zunächst kommissarisch übernommen hatte.

Sattelberger hatte Führungspositionen im Personalbereich von DaimlerChrysler AG und Lufthansa AG inne und war zuletzt Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Continental AG. Er gilt als kreative und strategische Führungspersönlichkeit mit hoher fachlicher Kompetenz und Erfahrung.

Der 57-Jährige wird sich in seiner Funktion als Personalvorstand der Deutschen Telekom auch in die Tarifverhandlungen T-Service einbringen und diese nach einer Einarbeitungsphase übernehmen.

Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Zumwinkel betonte: „In dieser Zeit wichtiger Weichenstellungen für die Zukunft des Unternehmens spielen der Dialog mit dem Sozialpartner sowie Kommunikation und Motivation mit allen Be­schäftigten eine entscheidende Rolle. Ich bin sicher, dass wir mit Herrn Sattelberger eine Persönlichkeit mit reichen Erfahrungen aus der Personalarbeit in deutschen Großkonzernen gewinnen konnten, die diesen Herausforderungen gerecht wird.“