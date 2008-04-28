Bonner Chancen 2008 – Gutes Klima an unserer Schule. Die Deutsche Telekom präsentiert die fünf Sieger der vierten Runde

Fünf Schulen zählen 2008 zu den Gewinnern der Bonner Chancen. Mit dem Förderwettbewerb unterstützt die Deutsche Telekom bereits zum vierten Mal in Folge gezielt Lern- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Bonn. In diesem Jahr richtete sich die Ausschreibung an Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Klasse an Gesamt-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien. Das diesjährige Motto: „Gutes Klima an unserer Schule“. Die Teilnehmer waren aufgefordert, Ideen zum aktiven Klimaschutz oder alternativ zur Verbesserung des zwischenmenschlichen Klimas an ihren Schulen einzureichen.

Eine Jury wählte in der vergangenen Woche unter den 18 Bewerbungen aus 14 weiterführenden Schulen die förderungswürdigsten Projektvorschläge aus. Die fünf Sieger und ihre erfolgreichen Ideen wurden heute in der T-Mobile Deutschland GmbH in Bonn in Anwesenheit der Beigeordneten der Stadt Bonn, Frau Angelika Maria Wahrheit, prämiert. Sie erhalten jeweils bis zu 20.000 Euro Förderbudget, das von der Deutschen Telekom gestiftet wird.

Mehr als ein Drittel der weiterführenden Schulen der Bundesstadt haben sich in diesem Jahr an den Bonner Chancen beteiligt und ihre Vorschläge eingereicht. Die besten Ideen reichten von der Umgestaltung einer ungenutzten Wiese in eine grüne Spiellandschaft, dem Umbau eines tristen Schulhofs zu einer attraktiven Bewegungslandschaft, der Einrichtung eines Tonstudios mit mobiler Technik, dem Einbau von Selbstlernarbeitsplätzen in einer Schülerbibliothek bis hin zum Aufbau einer Theaterwerkstatt. „Die Siegerprojekte zielen auf die Verbesserung des zwischenmenschlichen Miteinanders und des Lernklimas ab. Dies zeigt uns, dass ein guter Umgang miteinander eine wichtige Voraussetzung zum Wohlfühlen im schulischen Umfeld ist“, betont Birgit Klesper, Leiterin Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom AG. "Es freut uns besonders, dass die Projektpaten der diesjährigen Siegerprojekte sich mit großem persönlichen Einsatz an der Umsetzung ihrer Ideen beteiligen möchten. Auch sind die Projekte in ihrer Wirkung so nachhaltig angelegt, dass sie auch künftigen Schülergenerationen zu Gute kommen werden."

Angelika Maria Wahrheit, Beigeordnete der Stadt Bonn, erklärt: "Unsere Schulen erhalten durch den Wettbewerb Bonner Chancen die Möglichkeit, Projekte durchzuführen, die sonst nicht realisiert werden könnten. Die Beteiligung an Wettbewerben dieser Art – unterstützt durch Kommune und Unternehmen – fördert in Schulen Eigeninitiative, Kreativität und 'Wir-Gefühl'. Das ist Motivation und Belohnung zugleich und sorgt – im wahrsten Sinne des Wettbewerbsmottos – für GUTES KLIMA an der Schule."

Den Förderzuschlag der Bonner Chancen 2008 erhielten folgende Schulen:

Bertolt-Brecht-Gesamtschule, Schlesienstraße 21-23, 53119 Bonn Katholische Hauptschule St. Hedwig, An der Josefshöhe 1, 53117 Bonn Gesamtschule Beuel, Siegburger Straße 321, 53229 Bonn Gemeinschaftshauptschule Am Römerkastell, Graurheindorfer Straße 80, 53111 Bonn Gottfried-Kinkel-Realschule, August-Bier-Straße 2 a, 53129 Bonn

Bei der Siegerehrung in der T-Mobile Deutschland GmbH freuten sich mit den Gewinnern auch Vertreter des Schulamtes sowie der Kooperationspartner Rudolf Kilian Lehrmittel, Forster Garten- und Landschaftsbau und General-Anzeiger. Nach der Präsentation der Siegerschulen beantworteten die Projektpaten ausführlich die Fragen der anwesenden Journalisten.

Trostpreise erhalten die Schulen, die nicht zu den Siegern gehören: Sie bekommen je einen Mathematikkoffer der Telekom Stiftung, der einen spannenden Inhalt für Schüler wie auch für Lehrer birgt.

Über das Engagement der Deutschen Telekom Seit dem Start der Bonner Chancen 2004/2005 ruft die Deutsche Telekom jedes Jahr die Bonner Bürger dazu auf, sich Gedanken um die Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in der Bundesstadt zu machen. Wie erfolgreich dabei das Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" ist, zeigen die vergangenen Wettbewerbe. 2005 konnten sieben renovierungsbedürftige Spielplätze zu attraktiven Anlagen umgebaut werden. 2006 wurden in elf Kindergärten die Lern- und Spielbedingungen nachhaltig verbessert. 2007 standen die Bonner Grund- und Förderschulen im Zentrum des Wettbewerbs: Acht Siegerschulen freuten sich über optimierte Lehr- und Lernbedingungen. Das Förderbudget für die Bonner Chancen in Gesamthöhe von 100.000 Euro wird jedes Jahr von der Deutschen Telekom zur Verfügung gestellt. Die Deutsche Telekom engagiert sich mit den Bonner Chancen als "Bürger" der Bundesstadt und leistet einen nachhaltigen und messbaren Beitrag für bessere Bildung und mehr Lebensqualität gemäß ihrem Leitmotiv "Wir verbinden die Gesellschaft für eine bessere Gesellschaft".