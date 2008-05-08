Christian Illek neuer Segmentvorstand Communication Services

Dr. Christian Illek, Bereichsvorstand Marketing T-Home Deutschland, übernimmt in Personalunion mit sofortiger Wirkung die Funktion als Segmentvorstand Communication Services im Bereich Produkt & Innovation der Deutschen Telekom AG. Damit verantwortet Christian Illek zukünftig international das Produktportfolio Breitband/ Festnetz im Konzern.

Der bisherige Segmentvorstand Communication Services, Marc Schröder, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen unternehmerischen Herausforderung zu stellen. Marc Schröder war seit 2002 für die Deutsche Telekom tätig und hat in dieser Zeit wesentlich zum Aufbau von IPTV beigetragen.

"Wir respektieren die Entscheidung von Marc Schröder und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagt Christopher Schläffer, Group Product & Innovation Officer der Deutschen Telekom AG: "Ich freue mich, dass wir mit Christian Illek eine Führungspersönlichkeit mit ausgewiesenen Marketing-Kompetenzen gewinnen konnten, um unsere internationale Führungsposition beim breitbandigen Internet und bei IPTV weiter auszubauen."