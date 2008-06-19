Das griechische Parlament stimmt der Beteiligung der Deutschen Telekom an dem griechischen Telekommunikationskonzern OTE zu

Das griechische Parlament hat in Athen der Vereinbarung zwischen dem griechischen Staat und der Deutschen Telekom zugestimmt. Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer und kartellrechtlicher Genehmigungen. Das griechische interministerielle Privatisierungskomitee sowie der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hatten bereits ihre Zustimmung gegeben.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, René Obermann, sagte: "Ich freue mich sehr, dass das griechische Parlament seine Zustimmung gegeben hat. Dies ist eine Geste der Wertschätzung für die Deutsche Telekom als Partner von OTE, auf die wir stolz sind. OTE und die Deutsche Telekom werden gemeinsam Innovationen vorantreiben und die Konsolidierung in der europäischen Telekommunikationsindustrie forcieren. Wir sind überzeugt, dass der Austausch von Know-how und das Freisetzen von Synergien ausschlaggebende Faktoren in unserer Branche sind. Dies inspiriert und motiviert uns."

Das Closing der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.