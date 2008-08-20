Deutsche Telekom will Strafanzeige wegen Datenmissbrauchs stellen

Die Deutsche Telekom ist wahrscheinlich Opfer krimineller Machenschaften. Nach Medienberichten hat 2007 ein Anbieter von Call Center-Dienstleistungen in Bremerhaven Telekom-Kundendaten, teils mit Kontonummern verbunden, missbräuchlich verwendet und an Dritte gegeben. Ob und in welchem Umfang dies geschehen ist, muss jetzt ermittelt werden. NDR/WDR haben der Deutschen Telekom dazu Material vorgelegt. Dieses wird heute von Konzernjuristen geprüft. Danach erfolgt der Schritt an die Ermittlungsbehörden. Dass Kundendaten der Deutschen Telekom vor allem mit Blick auf Kontonummern für Trickbetrügereien missbraucht worden sind, ist bisher nicht bekannt.

Vom NDR/WDR wurden jetzt Daten von rund 50 Kunden einschließlich Kontonummer zugestellt sowie Namen von mutmaßlichen Tätern. Diese Kunden wird die Telekom umgehend informieren, damit sie sich gegen einen möglicherweise sie betreffenden Missbrauch schützen können.

"Wir bedauern diese Vorfälle außerordentlich. Die Deutsche Telekom hat einen hohen Stand beim Datenschutz. Das wird auch extern bestätigt. Wir tun alles, um die Daten unserer Kunden zu schützen. Unsere Sicherungsprozesse werden nicht nur intern überprüft und ständig weiter entwickelt, sondern auch von externen Institutionen überprüft und zertifiziert", unterstreicht Tim Höttges, im Vorstand der Deutschen Telekom zuständig für Sicherheit. "Dennoch: Kriminelle Täter können immer versuchen, Daten, die mit dem Einverständnis der Kunden für einen anderen Zweck erhoben worden sind, missbräuchlich zu nutzen. Das kann kein Unternehmen völlig ausschließen. Wenn der Verdacht auf Missbrauch besteht, ist dies bei uns ein Fall für die Strafverfolgungsbehörden."