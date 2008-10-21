Aufsichtsrat beruft Manfred Balz zum siebten Vorstand der Deutschen Telekom

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG hat zum 22. Oktober Dr. Manfred Balz zum Vorstand für das neue Ressort Datenschutz, Recht und Compliance bestellt. Das Ressort war in der vergangenen Woche auf Vorschlag des Vorstands eingerichtet worden, um besonders die Themen Datenschutz und Datensicherheit auf oberster Managementebene zu verankern. Balz war bisher Chefjustitiar der Deutschen Telekom.

„Dr. Balz wird seine breite internationale juristische Erfahrung einerseits wie auch die langjährige Kenntnis des Konzerns erfolgreich einbringen. Herr Balz hat Vorstand und Aufsichtsrat bereits bisher in der Aufarbeitung der Vorgänge um das Thema Datensicherheit maßgeblich unterstützt und das Gremium über­zeugt“, unterstrich Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Ulrich Lehner.

René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, sagte zur Bestellung von Balz: „Ich freue mich, dass wir mit der Bestellung von Manfred Balz die Themen Datenschutz und Datensicherheit mit sofortiger Wirkung noch intensiver vorantreiben können.“

Balz (63) studierte Jura in Tübingen, München, St. Petersburg und Boston, Harvard University. Stationen seines beruflichen Werdegangs waren das Max-Planck-Institut für Privatrecht, Hamburg (1969/1970), das Bundesjustizministerium (1974-1990), die Position des Chefsyndikus der Treuhandanstalt Berlin (1990-1993) und eine Partnerschaft bei der internationalen Anwaltssozietät Wilmer, Cutler & Pickering (1993-1997). Seit 1997 ist Balz Chefsyndikus der Deutschen Telekom.