EU-Kommission genehmigt die Beteiligung der Deutschen Telekom an dem griechischen Telekommunikationsunternehmen OTE ohne Auflagen

Die EU-Kommission in Brüssel hat die Beteiligung der Deutschen Telekom an der griechischen OTE ohne Auflagen genehmigt. René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, sagte: "Das sind sehr gute Nachrichten. Das grüne Licht der EU Kommission ist ein sehr wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer Zusammenarbeit als strategische Partner. OTE und Deutsche Telekom können ihre Expertise bündeln, um ihren Kunden innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten."

Im Mai 2008 hatten die griechische Regierung und die Deutsche Telekom eine Gesellschaftervereinbarung über eine Beteiligung an der griechischen OTE getroffen. Danach erwirbt die Deutsche Telekom drei Prozent der OTE-Aktien von der griechischen Regierung und erhöht so ihren bisherigen Anteil von 22 Prozent auf 25 Prozent plus einer Stimme. Zusammen halten die beiden Partner nach Umsetzung aller Schritte der Transaktion eine Mehrheit von 50 Prozent plus zwei Stimmen an der OTE. Gemäß der Gesellschaftervereinbarung übernimmt die Deutsche Telekom einvernehmlich mit der griechischen Regierung die Management-Kontrolle bei OTE und kann das Unternehmen vollständig im Konzern konsolidieren. Das griechische Parlament sowie das griechische interministerielle Privatisierungs-Komitee und der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hatten der Vereinbarung bereits zugestimmt.

Die noch ausstehenden regulatorischen Entscheidungen in Griechenland sowie die kartellrechtlichen Entscheidungen in den jeweiligen südosteuropäischen Ländern werden im Laufe des Oktobers erwartet.