Förderwettbewerb Bonner Chancen 2008 unter dem Motto "Gutes Klima in unserer Schule" 

In der Gesamtschule Bonn-Beuel feierten Schüler, Förderer, Lehrer und weitere geladene Gäste die Einweihung des mit Mitteln des Förderwettbewerbs neu eingerichteten Tonstudios: Während eines umfangreichen Rahmenprogramms präsentierte unter anderem ein Schüler anschaulich die moderne technische Ausstattung der Anlage. Darüber hinaus stellten die Jugendlichen erste Ergebnisse ihrer Arbeiten vor: eine Demoaufnahme des Schülertrios "Klangwelten", Hörspielproduktionen sowie tagesaktuell eine Video- und Audioaufnahme von der Eröffnungsfeier. Die Besichtigung des Podcaststudios und eine Vorführung am Stagepiano gehörten zu den weiteren Höhepunkten der Einweihung.

"Ziel der Bonner Chancen ist es, gute Konzepte zu unterstützen, von denen Kinder und Jugendliche in unserer Stadt profitieren. Dabei gilt das Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" - wir geben Anstöße, aber die Ideenfindung und nachhaltige Umsetzung der Projekte erfolgt durch die Teilnehmer selbst. Die Bonner Chancen 2008 zeigen uns eindrucksvoll, mit wie viel Begeisterung, kreativem Potenzial und persönlichem Einsatz die Jugendlichen sich für ihre Sacheengagieren", sagte Birgit Klesper, Leiterin Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom. Bürgermeister Helmut Joisten fügte hinzu: "Die gemeinsame Arbeit und die öffentliche Vorstellung der konkreten Ergebnisse stärken das Selbstbewusstsein dieser jungen Menschen und tragen zu einem verbesserten zwischenmenschlichen Klima bei."

Positiv äußerten sich die Laudatoren über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Tonstudios, die über den schulischen Rahmen hinausgehen: Da die Anlage mobil ist, lässt sie sich auch von der benachbarten Kirchengemeinde oder den umliegenden Grundschulen nutzen.

Insgesamt hatten sich mehr als ein Drittel der weiterführenden Schulen der Bundesstadt an den Bonner Chancen 2008 beteiligt. Unter dem Motto "Gutes Klima an unserer Schule" waren alle Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis acht aufgefordert, ihre Ideen zum aktiven Klimaschutz oder alternativ zur Verbesserung des zwischenmenschlichen Klimas einzureichen. Zu den weiteren Gewinnern gehören neben der Gesamtschule Bonn-Beuel die Bertolt-Brecht-Gesamtschule, die Katholische Hauptschule St. Hedwig, die Gemeinschaftshauptschule Am Römerkastell sowie die Gottfried-Kinkel-Realschule.

Über das Engagement der Deutschen Telekom Seit dem Start der Bonner Chancen 2004/2005 ruft die Deutsche Telekom jedes Jahr die Bürger dazu auf, sich Gedanken um die Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in der Bundesstadt zu machen. Erfolgreich wurde dabei das Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" umgesetzt. 2005 konnten mit den bereit gestellten Fördermitteln zum Beispiel sieben renovierungsbedürftige Spielplätze zu attraktiven Anlagen umgebaut werden. 2006 nutzten elf Kindergärten die Chance, ihr Lern- und Spielangebot zu verbessern. 2007 standen die Bonner Grund- und Förderschulen im Zentrum des Wettbewerbs: Acht Siegerschulen freuten sich über optimierten Lehr- und Lernbedingungen. Die Deutsche Telekom engagiert sich mit den Bonner Chancen an ihrem Konzernhauptsitz und leistet einen nachhaltigen und messbaren Beitrag für bessere Bildung und mehr Lebensqualität gemäß ihrem Leitmotiv "Erleben, was verbindet".