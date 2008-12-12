Bonner Chancen 2009: Der Förderwettbewerb geht in die fünfte Runde

Im Jahr 2009 richtet sich der Förderwettbewerb Bonner Chancen an alle Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis vierzehn Jahren, die eine Bonner Schule oder Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung besuchen. Zum fünften Mal ruft die Deutsche Telekom dazu auf, kreative Projekt­ideen einzureichen. Bewerbungen können in der Zeit vom 12. Dezember 2008 bis 28. Februar 2009 beim Projektbüro eingereicht werden:

Deutsche Telekom AG

Projektbüro Bonner Chancen

Friedrich-Ebert-Allee 140

53113 Bonn

Bonner Chancen 2009. "Das lernen wir spielend!" So lautet das Motto der nächsten Wettbewerbsrunde. "Spielerisches Lernen" meint, dass Kinder und Jugendliche mit Neugierde und einer ganz natürlichen Motivation insbesondere beim Spielen in der Gruppe wichtige Qualifikationen fürs Leben erwerben. Lernen außerhalb des alltäglichen Schulunterrichts, ohne Notendruck und jenseits etablierter Unterrichts­formate, verschafft Kindern und Jugendlichen Erfolgserlebnisse, die sie in ihrer Entwicklung weiterbringen. Die Vielfalt der möglichen Projektideen reicht von der Tanzgruppe im Jugendzentrum, der Internetplattform zum Thema Integration bis hin zum neuen Umweltschutzprojekt. Die besten Ideen unterstützt die Deutsche Telekom dieses Jahr wieder mit insgesamt 100.000 Euro.

Die Bonner Chancen. Eine Erfolgsgeschichte. Vor vier Jahren hat die Deutsche Telekom den Wettbewerb Bonner Chancen ins Leben gerufen, um die Bildungs- und Freizeitangebote für die jüngsten Bewohner in der Stadt zu verbessern. Seitdem werden Jahr für Jahr die besten Vorschläge ausgewählt, prämiert und zusammen mit den Siegerschulen umgesetzt.

Wie erfolgreich die Bonner Chancen seit ihrer ersten Ausschreibung sind, zeigt ein Blick auf die Historie des Wettbewerbs. 2005 konnten renovierungsbedürftige Spielplätze zu attraktiven Anlagen umgebaut werden. 2006 wurden in Kindergärten die Lern- und Spielbedingungen verbessert. Im darauf folgenden Jahr standen die Bonner Grund- und Förderschulen im Mittelpunkt des Wettbewerbs, auch hier freuten sich die Siegerschulen über verbesserte Lehr- und Lernbedingungen. Durch die Bonner Chancen 2008 wurden in diesem Jahr weitere Schulen bei der Umsetzung ihrer Projekte zum aktiven Klimaschutz bzw. zur Verbesserung des Miteinan­ders in der Schule unterstützt. Mit der Ausschreibung 2009 soll die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden.

Dass der Wettbewerb in seinem fünften Jahr auf die Förderung spieleri­schen Lernens zielt, ist kein Zufall. Birgit Klesper, Leiterin Corporate Responsibility Deutsche Telekom AG, erläutert: "Schlüsselqualifikationen erwerben Kinder und Jugendliche am einfachsten in der Gruppe. Genau hier möchten wir mit den Bonner Chancen ansetzen: Die Förderung eines kreativen Miteinanders, durch das Kinder spielerisch und ungezwungen voneinander und miteinander für die Zukunft lernen, liegt uns besonders am Herzen." Bärbel Dieckmann, Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, ergänzt: "Die Bonner Chancen unterstützen Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung, indem sie ihnen soziale Kompetenzen vermitteln, von denen sie langfristig profitieren. Und das kommt nicht nur ihnen, sondern auch der Stadt zugute, in der sie leben."

Die Telekom am Standort Bonn. Warum wir uns engagieren. Die Deutsche Telekom fühlt sich der Stadt und der Region besonders verbunden. Unser Engagement gilt vor allem dem aktiven Klimaschutz, der Vernetzung von Arbeit und Leben sowie der Chancengleichheit in der Informationsgesellschaft. In der Befähigung von Kindern und Jugendlichen, gleichberechtigt an unserer Gesellschaft teilzunehmen, sehen wir eine vordringliche Aufgabe. Deswegen unterstützen wir Projekte, die nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" das Bildungs- und Freizeitangebot von Heranwachsenden nachhaltig verbessern – so wie wir es mit dem Wettbewerb Bonner Chancen tun.

Weitere Informationen zum Wettbewerb finden sich im Internet unter: www.telekom.com/bonner-chancen . Auskunft erteilt auch gerne das Bonner Schulamt (Tel. 0228 7742-22, 7742-23, 7742-24).