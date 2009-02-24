Studie "LIFE - Digitales Leben" in Bonn veröffentlicht
- Internationale Studie zeigt: Digitalisierung und Vernetzung nehmen weiter zu
- Lifestyle wird wichtiger
- Vernetzte Anwendungen immer wichtiger in allen Lebensbereichen
Die digitale Vernetzung ist auf dem Vormarsch Die aktuelle internetrepräsentative Studie "LIFE - Digitales Leben" zeigt international einen deutlichen Trend zu einer umfassenden Nutzung von digitalen Medien und einer Ausweitung der Vernetzung in alle Lebensbereiche auf. Mehr als 10.000 befragte Konsumenten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Südkorea und den USA sowie ein Panel von 56 Experten sehen diese Entwicklung besonders stark in den Bereichen Familie und Freunde, bzw. Freizeit und Wohlbefinden. Kernkriterien für erfolgreiche Produkte im Bereich digitale Vernetzung werden der Studie zu Folge in den kommenden Jahren vor allem intuitive Bedienbarkeit, Schnelligkeit und Personalisierung sein. Der mobile Zugriff gewinnt ebenso wie das trendige Design der Produkte weiter an Bedeutung. Konzipiert und realisiert wurde die Studie "LIFE - Digitales Leben" von Professor Dr. Thomas Hess, Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Ludwig-Maximilians-Universität München in Zusammenarbeit mit der Strategieberatung "zehnvier". Die zentralen Ergebnisse der Studie werden heute im Rahmen des Workshops "Erlebnis Digitaler Lifestyle" in Bonn veröffentlicht. Zentrale Ergebnisse der Studie Schwerpunkte der Studie liegen zum einen auf dem Umgang mit digitalen Medien heute und in Zukunft. Zum anderen analysiert die Studie detailliert die Vernetzung in den Lebensbereichen Freizeit & Wohlbefinden, Familie & Freunde, Arbeiten & Lernen, Materielles & Finanzielles, Sicherheit, Gesellschaft & Gemeinschaftsleben sowie Gesundheit & Fitness. Neben den Befragungsergebnissen der Konsumenten aus sechs Ländern zeigt die Studie durch Herausstellen der sogenannten "Digitalen Avantgarde" auch, wie die digitale Zukunft besonders bei Trendsettern heute schon Realität ist.
Lebensbereiche im Einzelnen Die Studie untersucht gezielt, wie intensiv die Vernetzung in diesen Lebensbereichen heute ist und welche Entwicklungen in der Zukunft zu erwarten sind. Obwohl die digitale Vernetzung in den meisten Lebensbereichen bereits weit fortgeschritten ist, sind sich Experten und Konsumenten darin einig, dass dieser Trend in allen sieben Lebensbereichen in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Das größte Wachstumspotenzial sehen beide Gruppen in den Lebensbereichen Freizeit & Wohlbefinden, Familie & Freunde, Arbeiten & Lernen und Materielles & Finanzielles.
Über die Studie Die Studie "LIFE - Digitales Leben" setzt sich zusammen aus den Ergebnissen einer internetrepräsentativen Befragung von insgesamt 10.545 Konsumente aus sechs Ländern (Deutschland, Frankreich, Groábritannien, Ungarn, USA und Südkorea) sowie den Aussagen von 56 renommierten Experten im Rahmen einer Delphibefragung. Die verschiedenen Blickwinkel zeigen heutige Verhältnisse ebenso wie zukünftige Trends und weitere Entwicklungen auf. Durch die hohe Teilnehmerzahl in Deutschland (5.120 Konsumenten) konnte in der Studie ein Untergruppenvergleich von besonders fortschrittlichen Nutzern ("Digitale Avantgarde") mit den Gesamtwerten für Deutschland vorgenommen werden. Konzipiert und realisiert wurde die Studie von Professor Dr. Thomas Hess, Direktor des Instituts für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Ludwig-Maximilians-Universität München in Zusammenarbeit mit der Strategieberatung "zehnvier". Die ausführlichen Studienergebnisse sind im Berichtsband "LIFE - Digitales Leben" zusammengefasst. Die Publikation der Studie wird von der Deutschen Telekom unterstützt. Der Bericht kann über die Internetseite www.studie-life.de abgerufen werden.