Nachwuchskräfte engagieren sich

Am 27. März 2009 greifen knapp 30 Nachwuchskräfte zu Farbe und Pinsel um, auf freiwilliger Basis in Bonner Kindergärten bei dringend anstehenden Renovierungsarbeiten zu helfen. Diese hätten von den jeweiligen Einrichtungen selbst nicht zeitnah umgesetzt werden können. Die Nachwuchskräfte sind Teilnehmer der neuen internationalen Initiative "Start up!" – ein 15 monatiges Programm der Deutschen Telekom für Hochschulabsolventen mit wechselnden Projekteinsätzen. Auf Initiative der Nachwuchskräfte (Start up!s) wurde die Aktion gemeinsam mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bonn umgesetzt. Die Freiwilligen besuchen in kleinen Gruppen mehrere städtische Kindertagesstätten und bringen unter anderem gemeinsam mit den Kindern bekannte Motive wie "Pettersson und Findus" und "Lars der Eisbär" auf die Wände. "Es hat mich sehr gefreut, als aus dem Kreis der Start up!-Mitarbeiter diese Aktion vorgeschlagen wurde. Für dieses Programm suchen wir Hochschulabsolventen, die etwas verändern wollen, Sachen anpacken und umsetzen sowie Eigeninitiative und soziales Engagement zeigen", sagt Dr. Peter Körner, Leiter des Competence Centers HR Development im Konzern Deutsche Telekom. "Diese Eigenschaften haben die Start up!s mit dem ‚Social Day’ exzellent unter Beweis gestellt." Ruth Schreyer, Fachberaterin im Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bonn ergänzt: "Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom waren wir gerne bereit, diese Aktion zu unterstützen. Für den Einsatz der engagierten Telekom-Mitarbeiter sind wir sehr dankbar." Melanie Jana-Tröller ist selbst Teilnehmerin des Start-Up! Programms und hat die Aktion für ihre Kolleginnen und Kollegen koordiniert. Sie zieht schon jetzt eine positive Bilanz der Aktion: "Alle Teilnehmer sind mit Begeisterung bei der Sache. Es ist für jeden von uns etwas Besonderes über unseren Arbeitsalltag hinaus etwas bewirken zu können, das vielen Menschen unmittelbar zugute kommt." Die Aktion ist eine Facette in der Strategie zur gesellschaftlichen Verantwortung der Deutschen Telekom. Neben dem Engagement für die Umwelt und nachhaltiges Wirtschaften hat auch das soziale Engagement dort seinen festen Platz. Es geht jetzt darum, die Strategie mit konkreten Maßnahmen erlebbar zu machen. Deshalb wird diese Aktion nicht die einzige bleiben, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Telekom sich für gesellschaftliche Belange vor Ort einsetzen. Der Freiwilligentag wird zudem fester Bestandteil des Start up! Programms sein.