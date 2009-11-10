T-City-Forschungsergebnisse bei Stadtentwicklungs-Tagung vorgestellt

Diese Frage stand im Mittelpunkt der Tagung "e-motion 2009", die das Geographische Institut der Universität Bonn am 5. und 6. November organisiert hatte. Dort wurden auch neue Ergebnisse der T-City-Begleitforschung vorgestellt.

Die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den innovativen Anwendungen der modernen Telekommunikation und der Standort- sowie Lebensqualität bestimmter Städte oder Regionen ist Thema umfangreicher Forschungsvorhaben. Dazu gehört auch die Begleitforschung zur T-City Friedrichshafen, deren neuste Ergebnisse Projektleiter Michael Lobeck vom Geographischen Institut der Uni Bonn im Rahmen der Stadtentwicklungs-Tagung "e-motion" jetzt erstmals einem breiten Publikum vorstellte.

"Aufgrund des diesjährigen Tagungsthemas – E-Government, Governance und E-Partizipation – standen unter anderem die Online-Dienste der Verwaltung und die neue Organisationsstruktur des Bürgeramts im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen“, so Lobeck. "Alle Teilnehmer waren sich einig, dass bei E-Government zuerst die Zielgruppen mit ihren jeweiligen Bedürfnissen definiert sein müssen, bevor wir aus den neuen Technologien die entsprechenden Instrumente entwickeln.“ Ein gutes Beispiel sei das neue Bürgeramt Friedrichshafens. Effizientere Verwaltungsstrukturen, die durch neue Technologien möglich werden, erleben die Bürger vor Ort durch einfachere Prozesse und längere Öffnungszeiten.

Unternehmen nutzen Synergien Ein weiterer Schwerpunkt der Begleitforschung ist die Befragung der in Friedrichshafen ansässigen Unternehmen. "Wie bei den Privatleuten ist der Bekanntheitsgrad von T-City auch bei den Unternehmen nochmals angewachsen", berichtet Michael Lobeck. "Und knapp die Hälfte der Unternehmen weiß schon heute um die Chancen der gemeinsamen Projektentwicklung in T-City.", "Der Breitband-Ausbau wurde hier seltener genannt als im vergangenen Jahr" so Lobeck. "Doch Telekom und Stadt sollten noch mehr dafür tun, die Friedrichshafener Unternehmen in die Projekte der T-City einzubinden, damit sie die schon jetzt sehr gute Standortqualität weiter verbessern können."

T-City Friedrichshafen - wir leben Zukunft T-City ist die gemeinsame Zukunftswerkstatt von Friedrichshafen und der Deutschen Telekom. Die Stadt am Bodensee hatte sich in einem Wettbewerb gegen 51 Bewerber durchgesetzt und wurde im Februar 2007 zur T-City gekürt. Unter dem Slogan "T-City Friedrichshafen. Wir leben Zukunft" setzen sich beide Partner in einer weltweit einzigartigen Kooperation dafür ein, die Welt von morgen erlebbar zu machen. Zum ersten Mal arbeiten Bürger, Unternehmen, Schulen, Wissenschaft und Medizin sowie die Stadtverwaltung an innovativen Anwendungen für den Alltag – gemeinsam in ihrer und für ihre Stadt. Mit Hilfe modernster Informations- und Kommunikationstechnologie und ausgezeichneter Ideen will T-City das tägliche Leben für Einheimische wie Touristen, Jüngere wie Ältere, Lehrer wie Studenten, Verwaltungsfachleute wie Unternehmer erleichtern und einen spürbaren Nutzen in allen Lebensbereichen schaffen. Bis zum Jahr 2012 wird in T-City Friedrichshafen gezeigt, wie moderne Informations- und Kommunikationstechnologie die Lebens- und Standortqualität einer Stadt steigert. Im Juni 2009 wurden in Friedrichshafen neun Zukünftler-Haushalte gekürt. 548 Haushalte hatten sich beworben. Die Zukünftler dürfen ein Jahr lang kostenlos modernste Informations- und Kommunikationstechnologien sowie T-City-Projekte in den eigenen vier Wänden testen. Auf www.wir-leben-zukunft.de berichten sie regelmäßig über ihre Erfahrungen.