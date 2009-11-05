Deutsche Telekom und France Telecom haben Vertrag über den Zusammenschluss von T-Mobile UK und Orange UK unterzeichnet

Die Deutsche Telekom AG und France Telecom SA haben heute den abschließenden Vertrag über den Zusammenschluss ihrer britischen Gesellschaften, T-Mobile UK und Orange UK, in einem 50:50 Joint Venture unterzeichnet. Die Unterzeichnung erfolgte nach der Fertigstellung der sogenannten bestätigenden Unternehmensanalyse (confirmatory due diligence). Im Rahmen einer bindenden Vereinbarung für die Zusammenarbeit bekräftigt sie die Grundsätze, die beide Unternehmen am 8. September 2009 dargelegt hatten. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der zuständigen Behörden, die in der ersten Hälfte 2010 erwartet wird. Die Vereinbarung bedarf auch der Zustimmung des Aufsichtsrates der Deutschen Telekom sowie des Board of Directors der France Telecom. Timotheus Höttges, Finanzvorstand der Deutschen Telekom unterstrich: "Mit diesem Joint Venture-Vertrag haben sich Deutsche Telekom und France Telecom zu einer langfristigen Partnerschaft verpflichtet. Wir haben die Verhandlungen auf beiden Seiten sehr fair geführt. Ich bin sicher, dass dieser professionelle und partnerschaftliche Geist auch die weitere Zusammenarbeit begleiten wird. Unser Joint Venture wird als Nummer Eins neue Standards im britischen Markt setzen." Gervais Pellissier, Stellvertretender CEO France Telecom, verantwortlich für Finanzen und Informationssysteme, sagte: "Die Punkte der Transaktion, die am 8. September noch festzulegen waren, wurden voll bestätigt. Ich möchte an dieser Stelle die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Teams der Deutschen Telekom und France Telecom hervorheben. Sie hat es möglich gemacht, dass wir gemeinsam unsere Ziele in dem Zeitrahmen erreichen konnten, den wir im September festgelegt hatten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg dahin, eine exzellente Plattform zu schaffen, um operative Synergien freizusetzen und unseren Kunden in Großbritannien innovative Dienstleistungen in höchster Qualität anzubieten."