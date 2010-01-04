Kroatien - Eintragung der Verschmelzung der T-Mobile d.o.o. auf die HAT d.d.

Nach Maßgabe der Regelungen unter § 459 und §§ 438 bis 445 Kapitalmarktgesetz und § 154 der Börsenordnung der Wertpapierbörse Zagreb zeigt HT d.d. hiermit die

Eintragung der Verschmelzung der T-Mobile d.o.o. auf die HAT d.d. an. In Übereinstimmung mit dem Verschmelzungsvertrag zwischen der HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. (HT d.d.) und der T-Mobile Hrvatska vom 29. Oktober 2009 sowie dem Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft zur Genehmigung der Verschmelzung wurde die Verschmelzung am 31. Dezember 2009 in das Register des Handelsgerichts Zagreb eingetragen.

Mit Eintragung der Verschmelzung in das Gerichtsregister ist die T-Mobile Hrvatska d.o.o. erloschen. Die übernehmende Gesellschaft HT d.d ist die rechtliche Gesamtrechtsnachfolgerin der übertragenden Gesellschaft und hat somit alle Rechtsbeziehungen der übertragenden Gesellschaft übernommen.

Über die T-Hrvatski Telekom (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ) T-Hrvatski Telekom (T-HT) ist mit über 1,5 Millionen Festnetzanschlüssen, 2,88 Millionen Mobilfunkkunden und über nahezu 527 000 Breitbandanschlüssen, die von den beiden Divisionen T-Com und T-Mobile betreut werden, führender Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in Kroatien. Die Deutsche Telekom AG hält 51% der Anteile an T-HT; 3,5 % der Anteile befinden sich im Besitz der Regierung der Republik Kroatien, nachdem diese im Oktober 2008 Teile ihrer Aktienbeteiligung in Form von Bonusaktien an kroatische Privatanleger abgegeben hatte. Seit dem Börsengang des Unternehmens im Oktober 2007, werden Aktien von T-HT an der Zagreber Börse sowie Global Depositary Receipts an der Londoner Börse gehandelt.