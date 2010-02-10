Kooperation zwischen Kameha Grand Bonn und Deutsche Telekom

Telekommunikation auf höchstem Niveau im Designhotel der Spitzenklasse: Das Kameha Grand - in der Bundesstadt Bonn direkt am Rhein gelegen - setzt nicht nur in Sachen Service, Komfort und Architektur Maßstäbe. Das Life&Style Hotel ist auch in Sachen Telekommunikation eine erste Adresse im internationalen Gastgewerbe. Die Deutsche Telekom hat das Kameha Grand Bonn mit einer hochmodernen Infrastruktur ausgestattet und das Haus damit zum "Showroom für vernetztes Leben und Arbeiten" gemacht. Vor allem die Geschäftskunden unter den Hotelgästen können hier wegweisende Lösungen und Produkte der Deutschen Telekom wie beispielsweise Livekonferenzen über den neuen Deutschland TelePresence Dienst erleben und selbst nutzen. Im Rahmen einer Marketingkooperation demonstriert die Deutsche Telekom gemeinsam mit dem Kameha Grand Bonn, welchen Nutzen die moderne Telekommunikation insbesondere für Geschäftsreisende heute haben kann. "Wir freuen uns darauf, in diesem einzigartigen Hotel der Spitzenklasse einige unserer Topleistungen zu zeigen", sagt Dirk Backofen, Leiter Marketing Geschäftskunden, Deutsche Telekom. "Mit unserer Kooperation starten wir eine neue Form des Marketings. Wir präsentieren in der faszinierenden Atmosphäre des Kameha Telekommunikationsservices auf dem neuesten Stand der Technik. Das Kameha Grand Bonn kann diese Services seinen Gästen zur Nutzung anbieten und erzielt so ebenfalls einen deutlichen Mehrwert aus der Kooperation." Ein trendsetzendes Design, hervorragende Verkehrsanbindungen, herzlicher Service und die malerische Kulisse des Siebengebirges machen das neue Kameha Grand Bonn mit 190 Zimmern und 63 Suiten zu einem außergewöhnlichen Hotel. Beim Thema Telekommunikations-Infrastruktur bestand der Betreiber auf einem innovativen Partner - die Ausschreibung gewann die Deutsche Telekom gegen starke Wettbewerber. Zur pünktlich installierten Ausstattung zählen unter anderem eine 100-Mbit/s-Anbindung des Hotels, eine WLAN-Infrastruktur mit 244 Access-Points, eine moderne Voice-over-IP-Telekommunikationsanlage mit rund 300 schnurlosen WLAN-Telefonen und das IP-basierte Hotel-TV mit Infotainment-Qualitäten. Ein Highlight im Rahmen der Marketingkooperation mit dem Kameha Grand Bonn sind TelePresence Livekonferenzsysteme, die die Deutsche Telekom gemeinsam mit dem Partner Cisco im Hotel aufgebaut hat. Eine Anlage befindet sich in einem der Konferenzräume, die andere in der "Telekom Suite", die im spezifischen Design der Deutschen Telekom gestaltet und möbliert ist. Die TelePresence Systeme sind Bestandteil des neuen Deutschland TelePresence Dienstes der Deutschen Telekom. Er ermöglicht realitätsnahe Livekonferenz-Meetings mit global verteilten Partnern. Dabei sehen und hören sich die Teilnehmer nicht nur so, als säßen sie in einem Raum, sie können sich auch gegenseitig Präsentationen zeigen. High-Definition-Bildschirme mit Diagonalen von bis zu 65 Zoll und ein ausgefeilter Raumklang gewährleisten einen optimalen Informationsaustausch in höchster Qualität. Als weiteren Bestandteil der Marketingkooperation haben Kunden von T-Mobile im gesamten Kameha Grand die Möglichkeit, HotSpot, das Public-WLAN-Angebot der Deutschen Telekom, eine Stunde lang kostenlos zu nutzen. Auch Kunden anderer Anbieter können selbstverständlich über die WLAN-Plattform von T-Mobile auf Internet, Intranet und Firmennetz zugreifen. Weiterhin hat die Deutsche Telekom für alle Gäste vor der Eventhalle des Hotels, dem "Kameha Dome", eine Handy-Ladestation aufgestellt. Für Präsentationen der Deutschen Telekom gibt es in der Eventhalle des Hotels einen besonderen Blickfang: den „digitalen Fischteich“ mit interaktiver Multitouch-Oberfläche. In dem Teich erweckt eine spezielle Projektionstechnik "digitale Kois und Clownfische" zum Leben, sie reagieren auf Berührung und vermitteln geradezu spielerisch Informationen zu verschiedenen Themen der Telekommunikation.

Über die Deutsche Telekom AG Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 150 Millionen Mobilfunkkunden sowie rund 39 Millionen Festnetz- und rund 17 Millionen Breitbandanschlüssen (Stand 30. September 2009) eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. Ihre Produktmarken heißen T-Home (Festnetz-Telefonie, Breitband-Internet), T-Mobile (Mobilfunk) und T-Systems (ICT-Lösungen). Als internationaler Konzern in rund 50 Ländern mit rund 260.000 Mitarbeitern weltweit (Stand 30. September 2009) hat die Deutsche Telekom 2008 mehr als die Hälfte ihres Umsatzes in Höhe von 61,6 Milliarden Euro außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.