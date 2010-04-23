Bonn Marathon 2010 – Deutsche Telekom setzt Bonn in Bewegung

Noch zwei Tage, dann startet am 25. April 2010 die zehnte Auflage des RheinEnergie Marathon Bonn. Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als 10.000 Läuferinnen und Läufer mitten in der Beethovenstadt auf die Laufstrecke gehen - begleitet von der Deutschen Telekom, die das Lauf-Event als Sponsor bereits seit 2005 unterstützt. Ferner sind rund 500 Telekom-Mitarbeiter für den Marathon oder Halbmarathon gemeldet.

"Wir wollen die Bürger dieser Stadt und unsere Mitarbeiter bewegen und im Vorfeld und während des Marathons begleiten", erklärt Stephan Althoff, Leiter Corporate Sponsoring und Corporate Events der Deutschen Telekom. "Wir kommen damit unserer unternehmerischen und gesellschaftlichen Verantwortung nach und werden unser Engagement gerade auch im Breitensport weiter ausbauen."

Der Bonner Telekommunikationskonzern fühlt sich der Stadt und der Region, in der er ansässig ist, besonders verbunden und übernimmt deshalb Verantwortung für sein direktes gesellschaftliches Umfeld. "Bonn ist der Hauptsitz der Deutschen Telekom. Hier arbeiten mehr als 20.000 Menschen. Deshalb wollen wir uns bewusst vor Ort in den Bereichen Sport und Kultur engagieren", erläutert Stephan Althoff.

Das Engagement rund um den Bonner Traditionslauf ist beispielhaft für die Philosophie des Unternehmens, nicht nur nach außen als Förderer aufzutreten, sondern diese Rolle auch innerhalb des Konzerns aktiv zu leben. Im Rahmen des Engagements unterstützte die Telekom interessierte Konzern-Mitarbeiter ein halbes Jahr lang durch die Organisation von wöchentlichen Lauftreffs und Trainingsberatung sowie Informationsveranstaltungen Rund um die Themen Laufen, Training und Ernährung. So hielt beispielsweise der Bonner Sportmediziner und Schmerztherapeut Dr. med. Michael Küster, Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie, während der Vorbereitungsphase einen Vortrag zum Thema "Sport ohne Schmerzen?". Alle für das Telekom-Trainingsprogramm angemeldeten Mitarbeiter erhalten darüber hinaus kostenlos einen Startplatz inklusive eines Funktionsshirts.

Über die Deutsche Telekom AG Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 151 Millionen Mobilfunkkunden sowie über 38 Millionen Festnetz- und mehr als 15 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICTLösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 260.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 64,6 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet. (Stand 31. Dezember 2009) Sportsponsoring bei der Deutschen Telekom AG Die Deutsche Telekom ist seit vielen Jahren ein kompetenter Partner des Sports und unterstützt Sportler, Verbände, Vereine und Veranstaltungen mit ihrem Telekommunikations-Know-how. Neben Spitzensportengagements beispielsweise beim FC Bayern München oder bei den DFBNationalmannschaften berücksichtigt die Deutsche Telekom verstärkt auch gesellschaftliche Aspekte des Sports und fördert Breiten- und Schulsportprojekte, Nachwuchsarbeit sowie Sportler mit Behinderungen. Partnerschaften mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), der Stiftung Deutsche Sporthilfe, dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) und dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) unterstreichen dies. Darüber hinaus setzt sich der Bonner Konzern in Zusammenarbeit mit der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) für einen fairen Sport ein.