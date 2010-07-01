UK - Integration von Orange UK und T-Mobile UK zu Everything Everywhere

Everything Everywhere Limited, das größte britische Kommunikationsunternehmen, erzielte heute einen weiteren wichtigen Meilenstein: die offizielle Integration von T-Mobile UK und Orange UK. Die Mitarbeiter beider Unternehmen sind nun für Everything Everywhere Limited tätig.

Nach der Ernennung des Vice President im Mai wurden drei weitere Positionen besetzt: Neil Macgeorge, VP für den Bereich Products, Simon Frumkin, VP für den Bereich Procurement und Supply Chain, sowie Stephen Harris, der die Funktion des Chief of Staff für CEO Tom Alexander übernimmt. Darüber hinaus wurde ein neues Director-Team ernannt. Weitere funktionale oder strukturelle Änderungen ergeben sich für die 16.500 Mitarbeiter des Unternehmens nicht.

Eine Reihe von Änderungen gelten schon heute für die Mitarbeiter, wie z. B. die Verwendung der neuen Marke Everything Everywhere an wichtigen Gebäuden der Unternehmenszentrale, in der E-Mail-Adresse der Mitarbeiter, auf ihren neuen Visitenkarten usw.

Tom Alexander, Chief Executive Officer von Everything Everywhere sagt: "Die formale Integration unseres neuen Unternehmens Everything Everywhere Limited ist ein weiterer wesentlicher Meilenstein und spiegelt den rasanten Fortschritt der vergangenen neun Monate wider. Wir haben heute das größte Kommunikationsunternehmen des Landes gegründet. Als neuer Branchenführer setzen wir alles daran, unseren Kunden durch unsere beiden Marken Orange und T-Mobile sofortigen Zugang zu allem von überall aus zu ermöglichen."

Über Everything Everywhere Limited Everything Everywhere Limited ist der Betreiber von T-Mobile (UK) und Orange (UK), die zu den bekanntesten britischen Marken gehörend. Es gehört zu gleichen Teilen der Deutschen Telekom und France Telecom und ist mit einem gemeinsamen Kundenstamm von mehr als 30 Millionen Nutzern und landesweit 700 Retailstandorten das größte britische Kommunikationsunternehmen. Everything Everywhere Limited plant, die Branche zu transformieren, indem das Unternehmen seinen Kunden sofortigen Zugang zu allem und von überall aus bietet; dazu gehören auch das beste Preis-Leistungsverhältnis, die vielfältigste Produktpalette und der landesweit beste Netzkomfort.